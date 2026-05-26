*09:47JST マイクロアド---韓国訪日コミュニティ運営のFLYING JAPANと提携し、訪日韓国人向けインバウンド施策を強化

マイクロアド＜9553＞は26日、訪日韓国人向けマーケティング強化を目的に、FLYING JAPANと提携し、戦略的パートナーであるビーウェルを含めた3社でインバウンドプロモーションサービスの提供を開始したと発表した。

本サービスは、NAVER Cafe内の訪日コミュニティ「FLYING」(約50万人規模)と、大阪・難波にある月間来訪者約1万人の「FLYING JAPAN 旅行者センター」を連動させた韓国人観光客向けソリューションである。

施策は、訪日前の「旅マエ」から訪日中の「旅ナカ」、訪日後の「旅アト」までを一気通貫で支援する設計となっており、オンラインとオフラインを組み合わせて購買行動の最大化を図る。旅マエではNAVER Cafeでのタイアップ記事やインフルエンサー発信により認知拡大を行い、旅ナカでは旅行者センターでのサンプリングや商品展示、クーポン配布などにより購買誘導を実施する。さらに旅アトでは口コミ投稿の蓄積により継続的な集客循環を形成する。

ビーウェルは本協業において、韓国語クリエイティブ制作などのデジタル支援に加え、旅行者センターにおける什器やインフラ整備などオフライン基盤の構築を担う。同社は全体設計やトレンド分析、広告主への戦略立案を担当し、FLYING JAPANはコミュニティ運営および旅行者センターの運営を担う。今後は主要都市への拠点拡大も視野に、訪日韓国人向けプロモーションサービスの拡充を進める。《KT》