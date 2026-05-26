*09:43JST キャリアリンク---中期経営計画策定

キャリアリンク＜6070＞は25日、2025年05月23日に策定した中期経営計画を更新し、新たに2027年03月期を初年度とする3カ年の中期経営計画を発表した。

2030年03月期以降の持続的成長実現に向け、基盤強化を主眼とした計画とし、2027年03月期は業容拡大と体制整備・プランニング、2028年03月期及び2029年03月期は基盤整備期間と位置付けた。

事務系人材サービスでは地方自治体向けBPOの事業展開地域と業務領域の拡大を進めるとともに、民間企業向けBPOの業務領域拡大による事業成長を図る。製造系人材サービスでは派遣中心から脱却し、請負・人材紹介の拡大や拠点強化、高スキル外国籍スタッフ活用による新規領域参入を推進する。成長実現に向けAI活用を含むDX推進、インフラ整備、新規事業開発に伴う研究開発投資、高スキル人材採用を強化し、並行してM&Aやアライアンスなどインオーガニック戦略も積極化する。

数値計画では売上高は2027年03月期491.00億円、2028年03月期516.26億円、2029年03月期542.90億円を見込む。営業利益は40.95億円から45.27億円、経常利益は41.10億円から45.42億円、当期純利益は28.10億円から31.04億円へ拡大する。配当は120円維持とした。《KT》