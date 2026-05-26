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トヨクモ 「FormBridge」、AIで回答完了画面を自動生成可能に
記事提供元：フィスコ
*09:10JST トヨクモ---「FormBridge」、AIで回答完了画面を自動生成可能に
トヨクモ＜4058＞は25日、kintone連携サービス「FormBridge」において、AIとのチャットを通じて回答完了画面を自動作成できる新機能「AIで回答完了画面を作成」を2026年5月22日より提供開始したと発表した。
「FormBridge」は、サイボウズ＜4776＞が提供するノーコード・ローコードツール「kintone」と連携し、外部ユーザーが直接kintoneへデータ入力できるWebフォーム作成ツールで、ドラッグ&ドロップ操作のみでフォームを構築できる点が特徴。問い合わせやアンケート、イベント申し込み、社内申請など幅広い用途に対応し、作成フォーム数は無制限となっている。また、サイボウズのパートナー評価制度「CyPN Report」のエクステンション部門で最高評価の3つ星を獲得している。
従来は、回答完了画面を自由に作成する場合、HTMLコードを直接入力する必要があり、専門知識を持たない利用者には負担が大きかった。新機能では、管理画面上の専用チャットで「会社ロゴを配置して」「御礼文を追加して」など自然言語で指示するだけで、AIがHTMLを自動生成する。
さらに、生成内容はリアルタイムでプレビュー表示され、「文章を短くして」「遷移ボタンを追加して」といった追加修正にも即時対応する。セミナー受付時のカレンダー登録導線や、キャンペーン応募時のSNSシェア促進、社内申請時の承認フロー可視化など、用途別の完了画面作成を容易にし、ノーコードで回答後の導線最適化を実現するとしている。《KA》
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