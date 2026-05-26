*09:05JST プリモグローバルホールディングス---マレーシア1号店「I-PRIMO SEIBU The Exchange TRX」

プリモグローバルホールディングス＜367A＞は22日、ブライダルリング専門店「I-PRIMO」において、マレーシア初の店舗となる「I-PRIMO SEIBU The Exchange TRX」を2026年6月5日にオープンすると発表した。

同店舗はマレーシア・クアラルンプール中心部の国際金融センターに位置する商業施設「The Exchange TRX」の「SEIBU The Exchange TRX」内に出店するもの。都市部における安定した婚姻需要を背景に、高付加価値なブライダルジュエリーを志向する顧客層との親和性が高く、外資系高級ブランドと比較検討しながら購買が行われる環境にあることから、「I-PRIMO」のブランド認知および価値の向上において最適な出店先と判断したとしている。

同社は2007年10月に海外展開1号店として台湾に進出してから、2012年に香港、2016年に中国本土、2022年にシンガポール、そして今回のマレーシアと出店地域を拡大しており、引き続き継続的な海外出店を行うことにより更なる躍進を目指していく。《KA》