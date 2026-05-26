*07:52JST 今日の為替市場ポイント：米国とイランの協議の進展を見極める展開

25日の米ドル・円は、東京市場では158円76銭から159円04銭まで反発。欧米市場では158円99銭から158円88銭まで売られたが、158円92銭で取引終了。本日26日の米ドル・円は主に159円を挟んだ水準で推移か。引き続き米国とイランの協議の進展を見極める展開となりそうだ。

米ブルームバーグニュースによると、日本の5月の原油輸入量は前年同月の約4分の3に当たる日量170万バレル程度となる可能性があるようだ。5月19日時点のデータを基に推定されている。ホルムズ海峡封鎖が続いているものの、代替調達の拡大が進んでいるもよう。米国やサウジアラビアの紅海側からの供給が寄与している。一方、日本政府は5月12日時点で、ホルムズ海峡を通らない中東や米国からの代替調達について5月は日量約140万バレルとの見通しを示している。5月の原油輸入量は政府見通しを上回る可能性があるが、中東情勢の先行きは不透明であり、日本のエネルギー事情は予断を許さない状況が続くとみられる。《CS》