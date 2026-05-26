U-NEXT　HD、GoHandsを子会社化へ、アニメ制作力をIP戦略に活用

■6月1日に株式取得予定、制作内製化とコスト最適化で収益構造を強化

U-NEXT HOLDINGS<9418>(東証プライム)は5月25日、アニメーション制作事業を展開するGoHandsの株式を取得し、子会社化するための株式譲渡契約を締結したと発表した。6月1日に175株を取得し、議決権所有割合は100.0%となる予定。取得方法は自己資金による株式譲受で、取得価額は非開示とした。

同社はコンテンツ配信事業の持続的成長に向け、「IP関連ビジネスを通じた収益構造のさらなる強化」が不可欠と位置付ける。GoHandsがアニメーション制作で培ったノウハウや設備を活用し、海外コンテンツのローカライズなどで発生する外部費用の最適化や内製化を進める。

また、同社がコンテンツ配信サービスで活用するデジタルテクノロジーをGoHandsに提供し、制作管理、データ連携、ワークフロー最適化で生産性と品質の向上を図る。将来的には、オリジナル書籍やオリジナルコミックによる自社IP創出と高品質なアニメ制作力を組み合わせ、収益の多層化を目指す。今期連結業績への影響は軽微と見込む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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