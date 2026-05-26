日立建機、2027年4月に「ランドクロス」へ商号変更、次世代建機とソリューション事業を加速

■AI・ロボティクス・デジタル技術を融合し、ソリューションプロバイダーへの進化を明確化

日立建機<6305>(東証プライム)は5月25日、商号変更と定款一部変更、2026年3月期の期末配当を発表した。2026年6月29日開催予定の第62回定時株主総会で定款変更が承認されることを条件に、2027年4月1日付で商号を「ランドクロス株式会社」(英語表記:LANDCROS Corporation)に変更する。

同社は1950年に機械式ショベルを投入し、1965年には日本初の純国産技術による油圧ショベルを開発してきた。建設・鉱山業界では労働者不足、環境規制、運用コスト上昇、インフラ老朽化などの課題が深刻化しており、AI・ロボティクス・センシング・通信技術を融合した次世代建設機械に加え、サービスやデジタルソリューションを含む「ソリューションプロバイダー」への進化を目指す。

定款変更では、本店所在地を東京都台東区から東京都千代田区へ変更し、大手町ゲートビルディングへ本社を移転する。定時株主総会の基準日も「毎事業年度の末日」から「毎事業年度後の4月末日」に変更する。また、2026年3月期の期末配当は1株当たり100円、年間配当は175円と決定した。配当金総額は212億7400万円、効力発生日と支払開始日は5月29日である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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