PRISM　BioLab、共同創出薬E7386の心臓安全性評価結果をASCOで発表へ

■血漿中濃度とQTcF変化に有意な関連なく、心臓安全性マージンを確認

PRISM BioLab<206A>(東証グロース)は5月25日、同社とエーザイ<4523>(東証プライム)が共同創出したE7386について、米国臨床腫瘍学会(ASCO)年次総会2026で、第Ⅰ相臨床試験における心臓安全性評価の解析結果がエーザイにより発表されると発表した。発表は5月29日から6月2日まで米国イリノイ州シカゴで開催される同総会で、Online Publication Only形式で行われる。

同発表では、固形がん患者を対象とした第Ⅰ相臨床試験で得られた血漿中濃度と心電図データを用い、E7386がQTcF間隔を含む心臓電気生理学的指標に与える影響を評価する。C-QTcモデリング解析では、E7386の血漿中濃度とΔQTcFとの間に、統計学的にも臨床的にも有意な関連は認められなかった。

評価された投与量範囲では、PR間隔やQRS幅などの心臓伝導パラメータ、心拍数に臨床的に問題となる影響は示されなかった。平均ΔQTcFと90%信頼区間上限はいずれも臨床的に懸念される閾値の10ミリ秒を下回り、推奨用量における定常状態の血中濃度と比べ、十分な心臓安全性マージンが示された。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

