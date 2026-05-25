*16:59JST 東京為替：米ドル・円は158円台後半で下げ渋り、株高も意識される

25日の東京市場でドル・円は底堅い動きを維持し、取引終了時点にかけて159円台前半まで値を上げた。イラン戦争終結への期待は残されており、原油先物は値を下げたが、米国金利の先高観は後退していないため、米ドル売り・円買いは抑制された。日経平均株価の最高値更新もやや意識されたようだ。日中の取引レンジは米ドル・円は158円76銭から159円04銭。ユーロ・ドルは1.1649ドルまで買われた後に1.1630ドルまで値下がり。ユーロ・円は184円75銭から185円07銭の範囲内で推移。

・日経平均株価：始値63,658.95円、高値65,408.87円、安値63,562.51円、終値65,158.19円(前日比1819.12円高)

・16時55分時点：ドル・円158円90-159円00銭、ユ-ロ・円184円90-185円00銭

【要人発言】

・木原官房長官

「日中間に懸念を課題があるからこそ、意思疎通は重要」

【経済指標】

・特になし《MK》