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東証グロ－ス指数は3日続伸、終日失速することなく保ち合い推移
*16:47JST 東証グロ－ス指数は3日続伸、終日失速することなく保ち合い推移
東証グロース市場指数 1072.46 +17.70／出来高 4億5435万株／売買代金 3388億円東証グロース市場250指数 843.39 +15.07／出来高 2億3622万株／売買代金 3212億円
本日のグロース市場では、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって3営業日続伸。値上がり銘柄数は212、値下がり銘柄数は346、変わらずは35。
22日の米国市場でダウ平均は294.04ドル高の50579.70ドル、ナスダックは50.87ポイント高の26343.97で取引を終了。イラン戦争終結期待から、寄り付き後、上昇。原油価格の下落や長期金利の低下が好感されたほか、人工知能（AI）開発会社のオープンAIや宇宙開発企業、スペースXなど大型IPOを控えハイテクも買われ、終日堅調に推移した。ダウは連日、過去最高値を更新し終了。
東証グロース市場指数は買いが先行してスタート。その後も上げ幅を広げ、前場中頃には1078.77ptまで上昇した。その後は1072ptを挟んでの保ち合い気味の推移が継続する展開となった。値がさハイテク株のけん引によって主力市場が強かったが、グロース市場も終日失速することなく騰勢を維持していた。
個別では、26.39％高となったインテM＜7072＞が上昇率トップに。売買代金上位銘柄では、アストロスケール＜186A＞、QDレーザ＜6613＞などが上昇。その他値上がり率上位銘柄では、TMH＜280A＞、オンコリス＜4588＞などがランクイン。
一方、34.48％安となったアクアライン＜6173＞が下落率トップに。売買代金上位銘柄では、データセク＜3905＞、テラドローン＜278A＞が下落。その他値下がり率上位銘柄では、AeroEdge＜7409＞、ブランディング＜7067＞、イノバセル＜504A＞などがランクイン。
なお、東証グロース市場Core指数の構成銘柄では、MTG＜7806＞などが上昇した反面、サンバイオ＜4592＞やカバー＜5253＞などが下落。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7072|インテＭ | 1437| 300| 26.39|
2| 280A|ＴＭＨ | 2320| 400| 20.83|
3| 4588|オンコリス | 3300| 503| 17.98|
4| 9227|マイクロ波化学 | 1093| 150| 15.91|
5| 5031|モイ | 780| 100| 14.71|
6| 186A|アストロスケール | 2696| 344| 14.63|
7| 485A|パワーエックス | 14720| 1870| 14.55|
8| 6597|ＨＰＣシス | 3820| 450| 13.35|
9| 281A|インフォメティス | 895| 90| 11.18|
10| 6574|コンヴァノ | 110| 11| 11.11|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6173|アクアライン | 19| -10| -34.48|
2| 7409|ＡｅｒｏＥｄｇｅ | 3630| -495| -12.00|
3| 7067|ブランディング | 1023| -117| -10.26|
4| 504A|イノバセル | 641| -69| -9.72|
5| 3929|ソシャルワイヤ | 322| -26| -7.47|
6| 3133|海帆 | 201| -16| -7.37|
7| 4583|カイオム | 90| -7| -7.22|
8| 177A|コージンバイオ | 1148| -87| -7.04|
9| 7375|リファインバスＧ | 1890| -140| -6.90|
10| 7694|いつも | 522| -38| -6.79|《FA》
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