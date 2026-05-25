*16:14JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に3日続伸、ソフトバンクGと東エレクの2銘柄で約488円押し上げ

25日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり141銘柄、値下がり83銘柄、変わらず1銘柄となった。

前週末22日の米国市場でダウ平均は堅調推移。イラン戦争終結期待から、寄り付き後、上昇。原油価格の下落や長期金利の低下が好感されたほか、人工知能（AI）開発会社のオープンAIや宇宙開発企業のスペースXなど大型IPOを控えハイテクも買われ、終日堅調に推移した。ダウは連日、過去最高値を更新し終了。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は3営業日続伸して取引を開始した。その後も上げ幅を大きく広げ、前場中盤以降は高値圏での推移となった。米国とイランはホルムズ海峡の開放と高濃縮ウランの処分をめぐり基本合意したと米メディアが報じている。手続きに数日かかるようだが、こうした報道を受けて原油先物相場が大きく下落していることが材料視された。日経平均は取引時間中の史上最高値を更新し、一時65400円台まで上昇した。

大引けの日経平均は前営業日比1819.12円高の65158.19円となった。東証プライム市場の売買高は24億2888万株、売買代金は10兆536億円だった。業種別では、非鉄金属、電気機器、空運業などが上昇した一方で、鉱業、小売業、倉庫・運輸関連業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は43.7％、対して値下がり銘柄は54.4％となっている。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞、同2位は東エレク＜8035＞となり、2銘柄で日経平均を約488円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップは太陽誘電＜6976＞で16.51％高、同2位はフジクラ＜5803＞で14.43％高だった。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞、同2位はKDDI＜9433＞となり、2銘柄で日経平均を約63円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはARCHION＜543A＞で8.41％安、同2位はパンパシHD＜7532＞で4.88％安だった。



*15:30現在

日経平均株価 65158.19(+1819.12)

値上がり銘柄数 141(寄与度+2055.75)

値下がり銘柄数 83(寄与度-236.63)

変わらず銘柄数 1

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 7070 313 251.82

＜8035＞ 東エレク 52180 2350 236.33

＜6857＞ アドバンテ 27755 910 219.64

＜285A＞ キオクシアHD 65450 8050 188.90

＜6762＞ TDK 3715 345 173.48

＜5803＞ フジクラ 5550 700 140.79

＜4062＞ イビデン 20930 1680 112.63

＜6920＞ レーザーテック 43020 4890 65.57

＜6981＞ 村田製作所 7928 798 64.20

＜6976＞ 太陽誘電 10605 1503 50.38

＜6954＞ ファナック 8428 254 42.57

＜6971＞ 京セラ 3106 109 29.23

＜6146＞ ディスコ 69780 3920 26.28

＜6724＞ セイコーエプソン 2876 346.5 23.23

＜7269＞ スズキ 1911 121.5 16.29

＜5802＞ 住友電気工業 12265 445 14.92

<5801> 古河電気工業 58080 4430 14.85

<6988> 日東電工 3175 88 14.75

<6963> ローム 5030 435 14.58

<6506> 安川電機 7481 429 14.38

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 75090 -420 -33.79

＜9433＞ KDDI 2634.5 -75 -30.17

<9766> コナミG 19110 -520 -17.43

<4543> テルモ 2335 -58.5 -15.69

<8058> 三菱商事 5320 -112 -11.26

<6098> リクルートHD 9688 -101 -10.16

<7733> オリンパス 1818.5 -69.5 -9.32

<8031> 三井物産 5465 -115 -7.71

<8267> イオン 1410 -70.5 -7.09

<2801> キッコーマン 1386 -39.5 -6.62

<2502> アサヒGHD 1498 -65.5 -6.59

<7974> 任天堂 7070 -170 -5.70

<7832> バンナムHD 3651 -53 -5.33

<9843> ニトリHD 2515 -53 -4.44

<4578> 大塚HD 11525 -125 -4.19

<3659> ネクソン 2230 -43 -2.88

<4307> 野村総合研究所 4612 -85 -2.85

<6532> ベイカレント 5682 -85 -2.85

<3092> ZOZO 990.5 -27.5 -2.77

<7951> ヤマハ 1097.5 -25.5 -2.56《CS》