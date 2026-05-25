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Solvvy エクソルと協業「経済効果シミュレーション保証」の提供開始
記事提供元：フィスコ
*15:18JST Solvvy---エクソルと協業「経済効果シミュレーション保証」の提供開始
Solvvy＜7320＞は22日、同社が運営する住宅用太陽光発電システム・蓄電システムに関する「経済効果シミュレーション保証」が、エクソル（本社：東京都港区）に採用され、サービスが提供開始したことを発表した。
近年、電気料金の上昇や環境意識の高まりを背景に、住宅用太陽光発電への関心は高まっている。
一方で、導入検討時には「シミュレーション通りに発電するのか」「投資回収が見込めるのか」といった不確実性が、導入判断の障壁となっている。特に発電量は天候や設置条件など複数の要因に影響されるため、事前の予測と実績の間に乖離が生じる可能性がある。この「想定と実績のズレ」が、太陽光発電導入における代表的なリスクの一つである。
同社が運営する「経済効果シミュレーション保証」は、太陽光発電システム導入時に算出した発電量シミュレーションと、実際の発電量に一定以上の差異が生じた場合、所定の条件に基づき、その差異に応じた経済的損失相当額を補償するサービスである。これにより、太陽光発電導入時における「想定通りに発電するのか」「期待した経済効果が得られるのか」といったユーザーの不安軽減を支援する。
同社は保証・アフターサービスの提供を通じて、事業者・ユーザー双方への価値提供を推進するとともに、ストックビジネスコンサルティングにおける顧客企業の多様なニーズに応える革新的な技術・商品提供を通じて、さらなる事業成長に邁進する。《KA》
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