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出来高変化率ランキング（13時台）～アルメディオ、アイモバイルなどがランクイン

2026年5月25日 13:44

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記事提供元：フィスコ

*13:44JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アルメディオ、アイモバイルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[5月25日　13:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4100＞ 戸田工　　　　　　 　231800 　51040.84　 252.53% 0.1926%
＜2857＞ ドイツ債H　　　　 　1105320 　171358.584　 235.56% 0.005%
＜3687＞ フィックスタース　 　6503300 　2296360.32　 190.61% -0.0081%
＜4078＞ 堺化学　　　　　　 　654600 　484470.7　 186.70% 0.1659%
＜6666＞ リバーエレテク　　 　1195400 　367992.38　 186.14% 0.2021%
＜6597＞ HPCシステムス　 　422500 　341401.66　 177.11% 0.1899%
＜3997＞ トレードワクス　　 　909400 　74411.3　 176.97% 0.1312%
＜5367＞ ニッカトー　　　　 　563900 　101910.26　 171.33% 0.1976%
＜1656＞ iSコア米債　　　 　168080 　39214.795　 150.24% 0.0038%
＜6969＞ 松尾電　　　　　　 　138600 　71599.34　 143.72% 0.1607%
＜2080＞ PBR1倍割　　　 　263634 　228399.374　 134.51% -0.0084%
＜392A＞ iSQトップ　　　 　1133690 　114911.744　 132.05% 0.0159%
＜7859＞ アルメディオ　　　 　934400 　106204.4　 131.67% 0.028%
＜2624＞ iF225年4　　 　95892 　165960.759　 131.07% 0.0305%
＜2631＞ MXSナス100　 　59898 　584251.39　 127.50% 0.013%
＜6535＞ アイモバイル　　　 　512500 　71861.16　 125.98% -0.0673%
＜6327＞ 北川精機　　　　　 　803200 　739755.42　 123.86% 0.1633%
＜6840＞ AKIBA　　　　 　1930300 　764378.46　 120.06% 0.2714%
＜6336＞ 石井表記　　　　　 　171900 　71177.8　 118.73% 0.0396%
＜2693＞ YKT　　　　　　 　2303100 　293171.06　 117.96% 0.2067%
<6908> イリソ電子　　　　 　396300 　424308　 114.91% -0.0575%
<9165> クオルテック　　　 　133100 　95775.64　 114.63% 0.0872%
<6768> タムラ製　　　　　 　2285100 　841956.92　 111.74% 0.1566%
<9514> EF－ON　　　　 　482900 　62333.7　 110.80% -0.0782%
<2090> NZAM米7H　　 　18940 　228984.406　 109.39% 0.0053%
<2563> iS500米H　　 　364870 　47471.54　 109.06% 0.0085%
<8065> 佐藤商　　　　　　 　101200 　127365.3　 98.72% 0.0387%
<2039> ドバイベア　　　　 　716231 　182950.099　 96.73% 0.049%
<9235> 売れるネG　　　　 　356500 　88467.96　 95.92% -0.015%
<9204> スカイマーク　　　 　405900 　78897.46　 94.04% 0.0524%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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