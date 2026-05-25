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出来高変化率ランキング（13時台）～アルメディオ、アイモバイルなどがランクイン
*13:44JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アルメディオ、アイモバイルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月25日 13:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4100＞ 戸田工 231800 51040.84 252.53% 0.1926%
＜2857＞ ドイツ債H 1105320 171358.584 235.56% 0.005%
＜3687＞ フィックスタース 6503300 2296360.32 190.61% -0.0081%
＜4078＞ 堺化学 654600 484470.7 186.70% 0.1659%
＜6666＞ リバーエレテク 1195400 367992.38 186.14% 0.2021%
＜6597＞ HPCシステムス 422500 341401.66 177.11% 0.1899%
＜3997＞ トレードワクス 909400 74411.3 176.97% 0.1312%
＜5367＞ ニッカトー 563900 101910.26 171.33% 0.1976%
＜1656＞ iSコア米債 168080 39214.795 150.24% 0.0038%
＜6969＞ 松尾電 138600 71599.34 143.72% 0.1607%
＜2080＞ PBR1倍割 263634 228399.374 134.51% -0.0084%
＜392A＞ iSQトップ 1133690 114911.744 132.05% 0.0159%
＜7859＞ アルメディオ 934400 106204.4 131.67% 0.028%
＜2624＞ iF225年4 95892 165960.759 131.07% 0.0305%
＜2631＞ MXSナス100 59898 584251.39 127.50% 0.013%
＜6535＞ アイモバイル 512500 71861.16 125.98% -0.0673%
＜6327＞ 北川精機 803200 739755.42 123.86% 0.1633%
＜6840＞ AKIBA 1930300 764378.46 120.06% 0.2714%
＜6336＞ 石井表記 171900 71177.8 118.73% 0.0396%
＜2693＞ YKT 2303100 293171.06 117.96% 0.2067%
<6908> イリソ電子 396300 424308 114.91% -0.0575%
<9165> クオルテック 133100 95775.64 114.63% 0.0872%
<6768> タムラ製 2285100 841956.92 111.74% 0.1566%
<9514> EF－ON 482900 62333.7 110.80% -0.0782%
<2090> NZAM米7H 18940 228984.406 109.39% 0.0053%
<2563> iS500米H 364870 47471.54 109.06% 0.0085%
<8065> 佐藤商 101200 127365.3 98.72% 0.0387%
<2039> ドバイベア 716231 182950.099 96.73% 0.049%
<9235> 売れるネG 356500 88467.96 95.92% -0.015%
<9204> スカイマーク 405900 78897.46 94.04% 0.0524%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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