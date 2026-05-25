後場の日経平均は1804円高でスタート、フジクラや村田製作所などが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;65143.78;+1804.71TOPIX;3933.13;+40.67



[後場寄り付き概況] 後場の日経平均は前営業日比1804.71円高の65143.78円と前引け値（65142.81円）とほぼ変わらずの水準から取引を開始した。ランチタイムの日経225先物は、もみ合い推移。前場の日経平均は、買いが先行し、その後も上げ幅を広げる展開となると、一時65408.87円まで上昇した。後場寄り付き時点の日経平均は引き続き買い優勢でスタートすると、高値圏での動きを維持する強い推移となっている。追加の手がかり材料は観測されていないものの、主力の値がさハイテク株が相場をけん引する格好が継続。

東証プライム市場の売買代金上位では、キオクシアHD＜285A＞、ソフトバンクG＜9984＞、フジクラ＜5803＞、村田製作所＜6981＞、古河電工＜5801＞、アドバンテ＜6857＞、イビデン＜4062＞、レーザーテック＜6920＞、東京エレクトロン＜8035＞などが上昇している反面、三菱UFJ＜8306＞やみずほ＜8411＞、三菱重工＜7011＞などが下落している。業種別では非鉄金属、電気機器、ガラス土石などが上昇率上位で推移。《CS》