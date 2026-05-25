*12:38JST [日経平均寄与度ランキング]

日経平均は大幅に3日続伸、ソフトバンクGとアドバンテの2銘柄で約611円押し上げ25日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり137銘柄、値下がり87銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は急伸。1803.74円高の65142.81円（出来高概算12億1674万株）で前場の取引を終えている。前週末22日の米国市場でダウ平均は294.04ドル高の50579.70ドル、ナスダックは50.87ポイント高の26343.97で取引を終了。イラン戦争終結期待から、寄り付き後、上昇。原油価格の下落や長期金利の低下が好感されたほか、人工知能（AI）開発会社のオープンAIや宇宙開発企業、スペースXなど大型IPOを控えハイテクも買われ、終日堅調に推移した。ダウは連日、過去最高値を更新し終了。米株式市場の動向を横目に、25日の日経平均は319.88円高の63658.95円と3営業日続伸して取引を開始した。その後も上げ幅を大きく広げ、前場中盤以降は高値圏での推移となった。米国とイランは、ホルムズ海峡の開放と高濃縮ウランの処分をめぐり基本合意したと、米メディアが報じている。手続きに数日かかるようだが、こうした報道を受けて原油先物相場が大きく下落していることが材料視されている。日経平均は取引時間中の史上最高値を更新し、65400円台まで上昇した。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞、同2位はアドバンテ＜6857＞となり、2銘柄で日経平均を約611円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップは太陽誘電＜6976＞で16.51％高、同2位は村田製作所＜6981＞で12.71％高だった。

一方、値下がり寄与トップはコナミG＜9766＞、同2位はKDDI＜9433＞となり、2銘柄で日経平均を約45円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはARCHION＜543A＞で5.91％安、同2位は楽天G＜4755＞で5.23％安だった。



*11:30現在



日経平均株価 65142.81(+1803.74)

値上がり銘柄数 137(寄与度+2017.11)

値下がり銘柄数 87(寄与度-213.37)

変わらず銘柄数 1

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 7172 415 333.88

＜6857＞ アドバンテ 27995 1150 277.56

＜8035＞ 東エレク 51630 1800 181.02

＜6762＞ TDK 3702 332 166.94

＜285A＞ キオクシアHD 63510 6110 143.37

＜5803＞ フジクラ 5414 564 113.44

＜4062＞ イビデン 20855 1605 107.61

＜6981＞ 村田製作所 8036 906 72.89

＜6920＞ レーザーテック 42610 4480 60.07

＜6976＞ 太陽誘電 10605 1503 50.38

＜6954＞ ファナック 8463 289 48.44

＜6971＞ 京セラ 3108 111 29.77

＜6146＞ ディスコ 69540 3680 24.67

＜4063＞ 信越化 7157 123 20.62

＜5802＞ 住友電気工業 12400 580 19.44

＜5801＞ 古河電気工業 58100 4450 14.92

<6988> 日東電工 3173 86 14.41

<6963> ローム 5011 416 13.95

<6724> セイコーエプソン 2734.5 205 13.74

<6506> 安川電機 7444 392 13.14



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9766＞ コナミG 18935 -695 -23.30

＜9433＞ KDDI 2655 -54.5 -21.92

<9983> ファーストリテ 75270 -240 -19.31

<4543> テルモ 2328 -65.5 -17.57

<7832> バンナムHD 3625 -79 -7.94

<8058> 三菱商事 5358 -74 -7.44

<7974> 任天堂 7044 -196 -6.57

<7733> オリンパス 1842 -46 -6.17

<2801> キッコーマン 1389 -36.5 -6.12

<2502> アサヒGHD 1504 -59.5 -5.98

<8267> イオン 1427.5 -53 -5.33

<6098> リクルートHD 9736 -53 -5.33

<8031> 三井物産 5507 -73 -4.89

<3659> ネクソン 2201.5 -71.5 -4.79

<4503> アステラス製薬 2243 -26.5 -4.44

<4307> 野村総合研究所 4597 -100 -3.35

<3092> ZOZO 986.2 -31.8 -3.20

<6532> ベイカレント 5677 -90 -3.02

<7011> 三菱重工業 3891 -78 -2.61

<7951> ヤマハ 1101 -22 -2.21《CS》