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出来高変化率ランキング（10時台）～戸田工、トレードワクスなどがランクイン

2026年5月25日 10:40

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記事提供元：フィスコ

*10:40JST 出来高変化率ランキング（10時台）～戸田工、トレードワクスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月25日　10:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2857＞ ドイツ債H　　　　 1105280 　171358.584　 235.56% 0.005%
＜4100＞ 戸田工　　　　　　　102000 　51040.84　 152.32% 0.1411%
＜3997＞ トレードワクス　　　632100 　74411.3　 130.75% 0.1%
＜2080＞ PBR1倍割　　　　244808 　228399.374　 125.31% -0.0005%
＜6597＞ HPCシステムス　　271100 　341401.66　 120.66% 0.1468%
＜4078＞ 堺化学　　　　　　　390200 　484470.7　 120.63% 0.202%
＜3687＞ フィックスタース　　3523500 　2296360.32　 117.23% 0.0081%
＜2624＞ iF225年4　　　82871 　165960.759　 112.93% 0.029%
＜6840＞ AKIBA　　　　　1818400 　764378.46　 112.37% 0.2615%
＜2090＞ NZAM米7H　　　18934 　228984.406　 109.35% 0.0029%
＜392A＞ iSQトップ　　　　764750 　114911.744　 84.45% 0.011%
＜6666＞ リバーエレテク　　　510900 　367992.38　 78.01% 0.1546%
＜6327＞ 北川精機　　　　　　537900 　739755.42　 73.71% 0.0792%
＜9165＞ クオルテック　　　　91400 　95775.64　 71.9% 0.0922%
＜9514＞ EF－ON　　　　　343400 　62333.7　 70.97% -0.0833%
＜1656＞ iSコア米債　　　　81490 　39214.795　 63.42% 0.0035%
＜9204＞ スカイマーク　　　　296800 　78897.46　 58.02% 0.0495%
＜8065＞ 佐藤商　　　　　　　69800 　127365.3　 57.37% 0.0274%
＜3915＞ テラスカイ　　　　　178300 　199090.84　 54.47% 0.0424%
＜6908＞ イリソ電子　　　　　230100 　424308　 52.52% -0.0855%
<2039> ドバイベア　　　　　481127 　182950.099　 51.35% 0.0388%
<2345> HODL1　　　　　240200 　38994.44　 44.9% -0.0041%
<2868> GXSPXカバ　　　46564 　34536.33　 44.25% 0.0017%
<4092> 日本化　　　　　　　214200 　585849.1　 43.88% 0.1792%
<6864> エヌエフHD　　　　191500 　245279.42　 40.13% 0.0376%
<6768> タムラ製　　　　　　1216500 　841956.92　 38.72% 0.1461%
<453A> iS米カバコ　　　　196780 　162389.477　 35.63% 0.0064%
<5975> 東プレ　　　　　　　114500 　289322.82　 34.75% 0.0173%
<2631> MXSナス100　　26325 　584251.39　 34.09% 0.0113%
<6535> アイモバイル　　　　222800 　71861.16　 33.51% -0.0489%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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