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出来高変化率ランキング（10時台）～戸田工、トレードワクスなどがランクイン
*10:40JST 出来高変化率ランキング（10時台）～戸田工、トレードワクスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月25日 10:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2857＞ ドイツ債H 1105280 171358.584 235.56% 0.005%
＜4100＞ 戸田工 102000 51040.84 152.32% 0.1411%
＜3997＞ トレードワクス 632100 74411.3 130.75% 0.1%
＜2080＞ PBR1倍割 244808 228399.374 125.31% -0.0005%
＜6597＞ HPCシステムス 271100 341401.66 120.66% 0.1468%
＜4078＞ 堺化学 390200 484470.7 120.63% 0.202%
＜3687＞ フィックスタース 3523500 2296360.32 117.23% 0.0081%
＜2624＞ iF225年4 82871 165960.759 112.93% 0.029%
＜6840＞ AKIBA 1818400 764378.46 112.37% 0.2615%
＜2090＞ NZAM米7H 18934 228984.406 109.35% 0.0029%
＜392A＞ iSQトップ 764750 114911.744 84.45% 0.011%
＜6666＞ リバーエレテク 510900 367992.38 78.01% 0.1546%
＜6327＞ 北川精機 537900 739755.42 73.71% 0.0792%
＜9165＞ クオルテック 91400 95775.64 71.9% 0.0922%
＜9514＞ EF－ON 343400 62333.7 70.97% -0.0833%
＜1656＞ iSコア米債 81490 39214.795 63.42% 0.0035%
＜9204＞ スカイマーク 296800 78897.46 58.02% 0.0495%
＜8065＞ 佐藤商 69800 127365.3 57.37% 0.0274%
＜3915＞ テラスカイ 178300 199090.84 54.47% 0.0424%
＜6908＞ イリソ電子 230100 424308 52.52% -0.0855%
<2039> ドバイベア 481127 182950.099 51.35% 0.0388%
<2345> HODL1 240200 38994.44 44.9% -0.0041%
<2868> GXSPXカバ 46564 34536.33 44.25% 0.0017%
<4092> 日本化 214200 585849.1 43.88% 0.1792%
<6864> エヌエフHD 191500 245279.42 40.13% 0.0376%
<6768> タムラ製 1216500 841956.92 38.72% 0.1461%
<453A> iS米カバコ 196780 162389.477 35.63% 0.0064%
<5975> 東プレ 114500 289322.82 34.75% 0.0173%
<2631> MXSナス100 26325 584251.39 34.09% 0.0113%
<6535> アイモバイル 222800 71861.16 33.51% -0.0489%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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