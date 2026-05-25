*10:25JST 融和ではなく、「管理された競争関係」：台湾の視点で見るトランプ訪中（2）【中国問題グローバル研究所】

◇以下、中国問題グローバル研究所のホームページ（※1）でも配信している「融和ではなく、「管理された競争関係」：台湾の視点で見るトランプ訪中（1）【中国問題グローバル研究所】」の続きとなる。



※この論考は2025年5月12日の＜Not Reconciliation, but Managed Rivalry: A Taiwanese Reading of Trump’s Beijing Visit＞（※2）の翻訳です。



首脳外交と、取引型交渉の曖昧さ

第3に注目するのは、首脳レベルの外交だ。相互訪問や直接会談は状況が安定しているという印象を与えるかもしれない。目に見えるチャネルを確立し、誤算のリスクを減らし、世界で最も重要な二国間関係を双方が責任を持って管理していると主張できる。だが、首脳外交にはリスクも伴う。構造的な問題を個人の問題として扱うと特に危険だ。

トランプ氏の外交スタイルは、直接交渉、象徴的なジェスチャー、首脳間の相性を重視する。習氏の外交スタイルは、階層、敬意、中国の核心的利益の承認を重視する。これらのスタイルは短期的には沈静化につながる可能性があるが、曖昧さを生むリスクもある。具体的に何が約束されたのか？どの問題が結びつけられたのか？どの合意がレトリックであり、どの合意が政策になるのか？

だからこそ、この首脳会談を雰囲気だけで評価するべきではない。温かい握手や儀礼的なもてなし、あるいは共同声明という成果があったとしても、米中関係の根本的な方向性についてはほとんど何も分からないかもしれない。真の評価基準は、米国が会談後も制度的なコミットメント、つまり輸出管理統制、同盟国との調整、台湾の防衛支援、第一列島線での抑止力を維持するかどうかにある。

中国政府はこの局面を、かつての関係を復活させるのではなく、競争を安定させる機会と理解しているようだ。貿易主導の関与と戦略的曖昧さを軸に築かれた以前の米中関係はすでに変化している。中国のより現実的な目標は、当面の圧力を軽減し、首脳レベルでの接触を続け、特に台湾や技術の問題で自国の核心的利益への認識を高めることにある。

これは中国の側に制約がないという意味ではない。中国経済は構造的な問題に直面しており、外国人投資家は依然として慎重であり、米国の技術規制も引き続き懸念材料となっている。しかし、中国政府は今や相対的なレジリエンスから自信を得ている。関税のエスカレーションを乗り切り、技術面での圧力に適応し、重要鉱物に対する支配を強化し、グローバルサウスでの外交的余地を拡大できたと考えている。中国の戦略的思考では、忍耐こそが影響力となる。



台湾、第一列島線、戦略的格下げのリスク

台湾にとって最も重要な意味を持つのは、第一列島線におけるその位置付けだ。問題は台湾が米中間の議題に上るかどうかではない。明示的であれ黙示的であれ、常に議題には上るからだ。より深刻な問題は、米国政府の戦略的優先順位における台湾の位置付けが徐々に変化している可能性があることだ。台湾は今なお民主主義のパートナー、安全保障の要衝、インド太平洋地域の抑止力に不可欠な存在と見なされているだろうか？それとも、より広範な米中交渉で扱われる多くの敏感な問題の一つになりつつあるのだろうか？

この区別は重要だ。台湾への武器売却は単なる商業取引ではない。コミットメントを示すものであり、抑止力の手段であり、米国政府が引き続き台湾を交渉材料ではなく安全保障上のパートナーと見ているかどうかの指標でもある。危険なのは、必ずしも唐突に見放されることではない。より現実的なリスクは段階的な格下げ、つまり武器の納入遅延、売却規模の縮小、表現の軟化、高官級交流の延期、第一列島線での連携軽視、あるいはイラン問題や貿易での協力を模索する米国が中国政府を「挑発」することを避けようとする姿勢だ。戦略的弱体化は裏切りからではなく、先送りから始まることが多い。

外交上の言い回しも同様に重要だ。米国政府が「台湾独立を支持しない」から「台湾独立に反対する」に表現を変えたり、「平和的統一」を支持しているように見えたりすれば、その影響は甚大だ。こうした表現は、一見すると些細なことに思えるかもしれないが、外交の場では言葉は積み重ねられていくものだ。既定の表現が先例となり、先例が見通しになる。

台湾はまた、両岸関係の当事者というだけでもない。日本、琉球諸島、台湾、フィリピン、南シナ海を結ぶ広範な海洋安全保障構造の中に位置している。米国政府がイラン問題で中国の協力を求める中でこの地域での姿勢を軟化させれば、その影響は台湾政府にとどまらないだろう。日本、フィリピン、韓国、東南アジア諸国はいずれも米国への信頼を見直すことになる。だからこそ会談後に示唆される動きが重要なのだ。軍事演習は継続されるか？武器供与は加速するか？地域の同盟国による信頼は回復するか？日米フィリピン間の連携は維持されるか？それとも、中国政府との脆弱な合意を維持するために、米国政府は慎重姿勢を強めるだろうか？

さらに広い視点で見ると、この会談は現代の大国間競争の重要な特徴を示している。つまり、対立と協力を明確に区別する見方は通用しなくなったということだ。その代わり、個々の問題を関連付けて捉える傾向が強まっている。エネルギー危機は台湾政策に影響を与える。関税交渉は技術規制を左右する。AIの安全性に関する対話は戦略的信頼に影響を及ぼす。レアアースは防衛品の生産に影響を与える。イラン問題はインド太平洋地域に割ける余力に影響を及ぼす。したがって、台湾問題は孤立した課題としてではなく、このように相互に関連した交渉の枠組みの中で理解しなければならない。

トランプ氏の訪中は限定的な成果をもたらすかもしれない。具体的には、輸入拡大、一時的な関税引き下げ、イラン問題に関する発言、AI、フェンタニル、核リスク、あるいは定期的な首脳級会談の開催などだ。しかし、いずれも関係修復にはつながらないだろう。これらは競争が直ちに制御不能になるのを防ぐための仕組みとなる。米中関係の未来は、純粋な新冷戦でも関与への回帰でもなく、取引、抑止、選択的協力、そして相互不信に特徴付けられる「管理された競争関係」になる可能性が高い。

したがって、戦略的沈静化が不可欠だ。真の試金石は、会談で安心感を与える発言が出るかどうかではなく、会談後も台湾の戦略的価値が制度的に堅持されるかどうかにある。米中間の緊張が一時的に緩和されれば対立は沈静化するかもしれないが、根底にある構造的な競争関係が解消されるわけではない。未来は北京での一度の首脳会談で決まるわけではない。未来は、台湾が米中外交における敏感な問題の一つにとどまらず、半導体、海洋安全保障、インド太平洋地域における民主主義のレジリエンスに不可欠な結節点であり続けられるかどうかにかかっている。



米軍機C-17Aが北京空港に着陸（写真：ロイター/アフロ）



（※1）https://grici.or.jp/

（※2）https://grici.or.jp/7330《CS》