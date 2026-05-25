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出来高変化率ランキング（9時台）～イリソ電子、堺化学などがランクイン
*09:55JST 出来高変化率ランキング（9時台）～イリソ電子、堺化学などがランクイン
イリソ電子＜6908＞がランクイン（9時40分時点）。急落。前週末取引終了後に、26年
3月期末配当を100円とすると発表し、売り手掛かり材料となっているようだ。従来
予想は150円（うち記念配当40円）、前期は100円だった。海外子会社での不適切な
金銭の交付などの疑いに関して、現時点では影響額を見通すことは難しいため、配
当予想を変更した。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月25日 9:40 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2857＞ ドイツ債H 755270 171358.584 191.16% 0.0042%
＜3997＞ トレードワクス 577300 74411.3 119.34% 0.1281%
＜2090＞ NZAM米7H 18930 228984.406 109.33% 0.0029%
＜3687＞ フィックスタース 2947900 2296360.32 96.2% 0.0147%
＜4100＞ 戸田工 65600 51040.84 95.11% 0.1284%
＜6597＞ HPCシステムス 181900 341401.66 71.95% 0.1364%
＜392A＞ iSQトップ 677470 114911.744 70.65% 0.0113%
＜4078＞ 堺化学 256400 484470.7 68.51% 0.202%
＜6327＞ 北川精機 497600 739755.42 64.88% 0.1101%
＜2624＞ iF225年4 51931 165960.759 58.3% 0.0278%
＜6666＞ リバーエレテク 405600 367992.38 51.82% 0.1862%
＜9165＞ クオルテック 73500 95775.64 49.04% 0.1471%
＜8065＞ 佐藤商 62100 127365.3 45.54% 0.0387%
＜2345＞ HODL1 223800 38994.44 37.82% -0.0041%
＜9204＞ スカイマーク 234400 78897.46 33.42% 0.0495%
＜3915＞ テラスカイ 143800 199090.84 32.98% 0.0636%
＜6962＞ 大真空 427100 267648.36 32.04% 0.1842%
＜453A＞ iS米カバコ 189320 162389.477 31.84% 0.0064%
＜5975＞ 東プレ 111000 289322.82 31.69% 0.0131%
<2868> GXSPXカバ 40282 34536.33 29.83% 0.0026%
<4570> 免疫生物 145000 148036.26 24.21% -0.0333%
<2359> コア 29900 46466.94 23.21% 0%
<178A> GX革新優 41144 50424.884 22.55% 0.0103%
<6864> エヌエフHD 156400 245279.42 21.43% 0.0381%
<4092> 日本化 171100 585849.1 21.39% 0.1741%
<2631> MXSナス100 22797 584251.39 20.43% 0.0107%
<9216> ビーウィズ 93100 136101.96 19.97% -0.0232%
＜6908＞ イリソ電子 158400 424308 16.63% -0.0663%
<6817> スミダコーポ 200000 235460.76 14.42% 0.0739%
<5367> ニッカトー 145100 101910.26 13.25% 0.1251%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
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