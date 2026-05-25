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出来高変化率ランキング（9時台）～イリソ電子、堺化学などがランクイン

2026年5月25日 09:55

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記事提供元：フィスコ

*09:55JST 出来高変化率ランキング（9時台）～イリソ電子、堺化学などがランクイン
イリソ電子＜6908＞がランクイン（9時40分時点）。急落。前週末取引終了後に、26年
3月期末配当を100円とすると発表し、売り手掛かり材料となっているようだ。従来
予想は150円（うち記念配当40円）、前期は100円だった。海外子会社での不適切な
金銭の交付などの疑いに関して、現時点では影響額を見通すことは難しいため、配
当予想を変更した。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月25日　9:40　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2857＞ ドイツ債H　　　　 755270 　171358.584　 191.16% 0.0042%
＜3997＞ トレードワクス　　　577300 　74411.3　 119.34% 0.1281%
＜2090＞ NZAM米7H　　　18930 　228984.406　 109.33% 0.0029%
＜3687＞ フィックスタース　　2947900 　2296360.32　 96.2% 0.0147%
＜4100＞ 戸田工　　　　　　　65600 　51040.84　 95.11% 0.1284%
＜6597＞ HPCシステムス　　181900 　341401.66　 71.95% 0.1364%
＜392A＞ iSQトップ　　　　677470 　114911.744　 70.65% 0.0113%
＜4078＞ 堺化学　　　　　　　256400 　484470.7　 68.51% 0.202%
＜6327＞ 北川精機　　　　　　497600 　739755.42　 64.88% 0.1101%
＜2624＞ iF225年4　　　51931 　165960.759　 58.3% 0.0278%
＜6666＞ リバーエレテク　　　405600 　367992.38　 51.82% 0.1862%
＜9165＞ クオルテック　　　　73500 　95775.64　 49.04% 0.1471%
＜8065＞ 佐藤商　　　　　　　62100 　127365.3　 45.54% 0.0387%
＜2345＞ HODL1　　　　　223800 　38994.44　 37.82% -0.0041%
＜9204＞ スカイマーク　　　　234400 　78897.46　 33.42% 0.0495%
＜3915＞ テラスカイ　　　　　143800 　199090.84　 32.98% 0.0636%
＜6962＞ 大真空　　　　　　　427100 　267648.36　 32.04% 0.1842%
＜453A＞ iS米カバコ　　　　189320 　162389.477　 31.84% 0.0064%
＜5975＞ 東プレ　　　　　　　111000 　289322.82　 31.69% 0.0131%
<2868> GXSPXカバ　　　40282 　34536.33　 29.83% 0.0026%
<4570> 免疫生物　　　　　　145000 　148036.26　 24.21% -0.0333%
<2359> コア　　　　　　　　29900 　46466.94　 23.21% 0%
<178A> GX革新優　　　　　41144 　50424.884　 22.55% 0.0103%
<6864> エヌエフHD　　　　156400 　245279.42　 21.43% 0.0381%
<4092> 日本化　　　　　　　171100 　585849.1　 21.39% 0.1741%
<2631> MXSナス100　　22797 　584251.39　 20.43% 0.0107%
<9216> ビーウィズ　　　　　93100 　136101.96　 19.97% -0.0232%
＜6908＞ イリソ電子　　　　　158400 　424308　 16.63% -0.0663%
<6817> スミダコーポ　　　　200000 　235460.76　 14.42% 0.0739%
<5367> ニッカトー　　　　　145100 　101910.26　 13.25% 0.1251%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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