*09:51JST システムサポートHD---Microsoft Base Kanazawaがツエーゲン金沢向け生成AI教育を実施

システムサポートホールディングス＜4396＞は22日、連結子会社システムサポートが運営する「Microsoft Base Kanazawa」が、Jリーグに加盟するプロサッカークラブ「ツエーゲン金沢」のフロントスタッフ向けに生成AIに関する教育プログラムを実施したと発表した。

システムサポートは、現在開催されている「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」において、「ツエーゲン金沢」のユニフォームパートナーを務めている。同クラブの運営を支える営業、事業企画(広報・チケット）、経理・財務などの事務部門(フロントスタッフ)の「生成AIを活用して少しでも業務効率を上げたい」という要望に基づき、システムサポートのDX推進拠点であるMicrosoft Base Kanazawa にて“業務に直結する”実践的な生成AI教育の実施に至った。

今回Microsoft Base Kanazawaが実施した生成AI教育では、生成AI が「特別な技術」ではなく「身近な業務ツールの一つ」として捉えられるよう、日常業務に直結する実践的な生成AIの活用方法を学ぶカリキュラムを作成。生成AIの基本的な仕組みから、具体的な活用方法までを解説するとともに、実際にPCを操作するハンズオン形式を取り入れ、参加者がその場で体験し理解を深められる内容とした。なお、今回の講師はMicrosoft Base Kanazawa専任エンジニアなどシステムサポート社員3名が務めた。《KT》