日経平均は319円高でスタート、キオクシアHDやソフトバンクGなどが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;63658.95;+319.88TOPIX;3903.54;+11.08

[寄り付き概況]

5月25日の日経平均は前営業日比319.88円高の63658.95円と3営業日続伸でスタート。22日の米国市場でダウ平均は294.04ドル高の50579.70ドル、ナスダックは50.87ポイント高の26343.97で取引を終了。イラン戦争終結期待から、寄り付き後、上昇。原油価格の下落や長期金利の低下が好感されたほか、人工知能（AI）開発会社のオープンAIや宇宙開発企業、スペースXなど大型IPOを控えハイテクも買われ、終日堅調に推移した。ダウは連日、過去最高値を更新し終了。シカゴ日経225先物は大阪比5円安の63335円。本日の日経平均は買いが先行。米国とイランは、ホルムズ海峡の開放と高濃縮ウランの処分をめぐり基本合意したと、米メディアが報じている。手続きに数日かかるようだが、こうした報道を受けて原油先物相場が大きく下落していることが材料視されている。日経平均は取引時間中の史上最高値を更新し、64200円台にのせる展開に。

東証プライム市場の売買代金上位では、キオクシアHD＜285A＞、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテ＜6857＞、イビデン＜4062＞、東京エレクトロン＜8035＞、村田製作所＜6981＞、古河電工＜5801＞、ディスコ＜6146＞、トヨタ自＜7203＞などが上昇している反面、三菱UFJ＜8306＞、みずほ＜8411＞、三菱重工＜7011＞、任天堂＜7974＞などが下落。業種別では、非鉄金属、建設業、輸送用機器などが上昇率上位で推移。《CS》