*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1太陽誘電、ソフトバンクグループ、フィックスターズなど

銘柄名<コード>22日終値⇒前日比

REMIX＜3825＞ 221 +25

経産省推進のDR事業における小売電気事業者登録完了。

片倉＜3001＞ 2600 +116

26年12月期純利益予想を上方修正。

日金銭＜6418＞ 980 +70

配当方針の変更と27年3月期配当予想の上方修正・中期経営計画を発表。

朝日放送HD＜9405＞ 845 +65

発行済株式数の2.99％上限の自社株買い発表。

トレードワークス＜3997＞ 320 +22

発行済株式数の1.0％上限の自社株買い発表。

大水＜7538＞ 400 +21

発行済株式数の11.01％、150万株上限の自社株買いと買付け委託を発表。

22日143万5000株取得。

フィックスターズ＜3687＞ 1970 +400

米国では政府が量子コンピュータ関連企業に出資と。

日東紡績＜3110＞ 25310 +3290

AI関連株高でリバウンド強める。

日本電波工業＜6779＞ 2511 +316

AI関連の電子部品株として物色続く。

日本ケミコン＜6997＞ 3365 +442

AIサーバー用途などに最適なアルミ電解コンデンサー開発と。

太陽誘電＜6976＞ 9102 +957

21日にはスモールミーティングを開催。

リガク＜268A＞ 2620 +245

キオクシア関連としてサンディスク上昇も刺激。

日鉄鉱業＜1515＞ 2358 +172

目先の底打ち感も強まりリバウンド期待。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 6757 +718

AI関連株上昇の中でアーム株も急騰。

グロービング＜277A＞ 2576 +233

TOPIX組み入れ需要など先取りの動きか。

日本エム・ディ・エム＜7600＞ 809 +91

TOB思惑などが続く形か。

フジミインコーポレーテッド＜5384＞ 3670 +420

半導体材料の高シェア企業として。

野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 4980 +395

半導体関連の一角として上値追いへ。

KLab＜3656＞ 358 +23

AI関連分野の事業展開に期待か。

住友電気工業＜5802＞ 11820 +1090

独企業から風力発電プロジェクトを受注。

古河電気工業<5801> 53650 +4370

ジェフリーズ証券では目標株価を引き上げ。

TOWA<6315> 2893 +213

AI・半導体株高の流れに乗る。

フルヤ金属<7826> 10080 +650

高値圏での調整一巡感から押し目買い。

川崎重工業<7012> 2971 +127.5

エヌビディアなどとフィジカルAI分野で協業。

フジクラ<5803> 4850 +349

AI関連株が全般上昇で関心向かう。

荏原製作所<6361> 5452 +416

半導体関連株上昇を支援に。

富士電機<6504> 16280 +950

21日にはみずほ証券が目標株価引き上げ。

CKD<6407> 6740 +380

半導体・FA関連として上値追い。

旭ダイヤモンド工業<6140> 1362 +87

半導体・フィジカルAI関連として物色。《CS》