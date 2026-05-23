*14:20JST 豪ドル週間見通し：もみ合いか、インフレ関連指標が手掛かり材料に

■伸び悩み、世界経済の不確実性高まる

今週の豪ドル・円は伸び悩み。豪準備銀行（中央銀行）による追加利上げの可能性はあるものの、原油価格の高止まりによって世界経済の不確実性は高まっており、リスク選好的な豪ドル買い・円売りは縮小。対円レートは114円近辺まで買われた後は伸び悩んだ。日本の為替介入を警戒した豪ドル売り・円買いも観測された。取引レンジ：112円64銭-113円98銭。

■もみ合いか、インフレ関連指標が手掛かり材料に

来週の豪ドル・円はもみ合いとなる可能性がある。豪準備銀行（中央銀行）は6月も追加利上げを行う可能性があるが、過度な原油高は世界経済の不確実性を一層高めている。ただ、4月消費者物価指数が3月実績を上回った場合、リスク回避的な豪ドル売り・円買いは抑制されるとみられる。

○発表予定の豪主要経済指標・注目イベント

・27日（水）：4月消費者物価指数（3月：前年比＋4.6％）

予想レンジ：112円00銭-115円00銭《FA》