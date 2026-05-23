*07:57JST 米国株式市場は続伸、AIやイラン戦争終結期待

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（22日）

MAY22

Ｏ 62200（ドル建て）

Ｈ 63810

Ｌ 62090

Ｃ 63335 大証比+1145（イブニング比+0）

Vol 5550



MAY22

Ｏ 62080（円建て）

Ｈ 63795

Ｌ 62065

Ｃ 63335 大証比+1145（イブニング比+0）

Vol 24247

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（22日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル159.18円換算）で、信越化学工業＜4063＞、リク

ルートHD＜6098＞、オリックス＜8411＞などが下落し、やや売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.00 0.00 2388 68.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.12 -0.17 5667 5

3

8035 (TOELY) 住友商事 44.77 -0.36 7126 -

5

6758 (SONY.N) TDK 21.23 1.20 3379

9

9432 (NTTYY) KDDI 17.03 -0.07 2711 1.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.01 -0.02 958 15.

5

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.55 -0.97 5022 2

0

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 21.01 0.82 6689 -6

8

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -4.78 4906 20

1

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.03 0.42 7013 -2

1

8001 (ITOCY) 丸紅 331.13 -6.77 5271

0

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.32 0.05 7418 -3

9

8031 (MITSY) 東京エレク 157.04 1.48 49995 16

5

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 0.00 9551 -23

8

4568 (DSNKY) 第一三共 16.62 -0.02 2646 -3.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.05 -0.17 2244 -1

1

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.19 -0.09 970 -979.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 27.70 -1.00 1470 -1

0

7267 (HMC.N) スズキ 44.86 -0.13 1785 -4.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.24 -0.35 6125 -

9

6902 (DNZOY) ファナック 25.89 1.47 8242 6

8

4519 (CHGCY) 中外製薬 25.35 0.61 8070 -2

0

4661 (OLCLY) オリエンランド 13.40 0.01 2133 -

7

8411 (MFG.N) オリックス 38.85 -0.41 6184 -4

6

6367 (DKILY) ダイキン工業 15.10 0.20 24036 -2

9

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.25 -0.23 5173 6

4

7741 (HOCPY) キヤノン 26.49 0.29 4217 1

4

6503 (MIELY) 三菱電機 79.18 2.28 6302

1

6981 (MRAAY) 日東電工 19.34 0.05 3079 -

8

7751 (CAJPY) 任天堂 11.38 -0.12 7246

6

6273 (SMCAY) SMC 20.78 0.42 66155 -11

5

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.57 -0.01 364 1.

6

6146 (DSCSY) ディスコ 41.70 -0.60 66378 51

8

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.64 -0.24 1853 -7.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 34.16 -0.06 5438

6

6702 (FJTSY) 富士通 20.88 0.35 3324 1

7

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 125.51 13.91 19979 -50

1

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.35 -0.10 3295 -1

8

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.72 0.03 2343 22

7

8002 (MARUY) 三井物産 700.24 -15.51 5573 -

7

6723 (RNECY) ルネサス 12.68 0.71 4037 -

7

6954 (FANUY) 京セラ 19.08 0.37 3037 4

0

8725 (MSADY) 第一生命HD 20.70 -0.35 1648 -2.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 25.43 -0.43 4048 -1

0

6301 (KMTUY) 小松製作所 39.09 0.22 6222 -1

4

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.95 -0.10 3168 -1

3

6594 (NJDCY) 日本電産 4.90 -0.10 3120 40

5

6857 (ATEYY) シスメックス 8.81 0.21 1402 -

7

4543 (TRUMY) テルモ 14.99 0.29 2386 -7.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.37 -0.09 1492

2

（時価総額上位50位、1ドル159.18円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（22日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6594 (NJDCY) 日本電産 4.90 3120 405 14.9

2

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.72 2343 227 10.7

3

8802 (MITEY) 住友不動産 13.00 4139 398 10.6

4

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4906 201 4.2

7

9503 (KAEPY) セコム 10.30 6558 202 3.1

8

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（22日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9104 (MSLOY) 川崎汽船 15.33 2440 -71 -2.8

3

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 125.51 19979 -501 -2.4

5

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 9551 -238 -2.4

3

4689 (YAHOY) LINEヤフー 5.07 404 -5.2 -1.2

7



「米国株式市場概況」（22日）

ＮＹＤＯＷ

終値：50579.70 前日比：294.04

始値：50434.65 高値：50830.24 安値：50434.65

年初来高値：50579.70 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：26343.97 前日比：50.87

始値：26381.56 高値：26504.55 安値：26309.80

年初来高値：26635.22 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7473.47 前日比：27.75

始値：7468.82 高値：7506.32 安値：7463.29

年初来高値：7501.24 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.066％ 米10年国債 4.559％

米国株式市場は続伸。ダウ平均は294.04ドル高の50579.70ドル、ナスダックは50.87

ポイント高の26343.97で取引を終了した。

イラン戦争終結期待に、寄り付き後、上昇。原油価格の下落や長期金利の低下が好

感されたほか、人工知能（AI）開発会社のオープンAIや宇宙開発企業、スペースXな

ど大型IPOを控えハイテクも買われ、終日堅調に推移した。ダウは連日、過去最高値

を更新し、終了。セクター別では自動車・自動車部品、食・生活必需品小売が下落

した。

コンピューターメーカーのデル・テクノロジーズ（DELL）は数社のアナリストが目

標株価を引き上げ、上昇。処方薬などの販売するグローバルヘルスケア、メルク（M

RK）は同社開発中の高リスクの早期乳がん治療療法の有効性を評価する後期臨床試

験における良好な結果が好感され、上昇。半導体のアドバンスト・マイクロ・デバ

イセズ（AMD）は最高経営責任者（CEO）がCPUの需要が今後数年間、増加を続けると

楽観的見解を示し、上昇。

化粧品メーカーのエスティローダー（EL）はスペインのファッション・フレグラン

ス企業のプーチ・ブランズとの合併協議が決裂したことを好感し、上昇。会員制ス

ーパーマーケット運営会社のビージェーズ・ホールセール・クラブ・ホールディン

グス（BJ）は第1四半期決算で調整後1株当たり利益が前年度を下回ったことが嫌気

され、下落。

ウォ―シュ氏は、ホワイトハウスの式典で第17代連邦準備制度理事会（FRB）議長に

就任宣誓した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》