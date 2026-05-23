*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2ユニチカ、北川精機、エヌエフHDなど

銘柄名<コード>22日終値⇒前日比

楽天銀行＜5838＞ 4847 -633

楽天グループフィンテック事業の再編を引き続きマイナス視。

東洋製罐グループホールディングス＜5901＞ 3996 -348

直近はペットボトル値上げ期待で上昇も。

FIG＜4392＞ 1785 -196

買われ過ぎの反動安。

KPPグループホールディングス＜9274＞ 1007 -43

シティインデックスイレブンスが大株主に浮上と伝わるが。

平田機工＜6258＞ 2832 -173

東海東京インテリジェンス・ラボでは投資判断を格下げ。

ヒューリック＜3003＞ 1650 -87

海外市場における株式売出を発表。

電源開発＜9513＞ 4134 -258

原油相場下落など利食い売り材料か。

TIS＜3626＞ 3490 -87

AI・半導体物色の中で資金向かわず。

東京海上＜8766＞ 7381 -316

決算発表も通過で出尽くし感も広がり。

ニッスイ＜1332＞ 1298.5 -37.5

決算好感の動きにも一巡感強まり。

ZOZO＜3092＞ 1018 -1

安値更新意識で見切り売り優勢か。

AKIBA＜6840＞ 1105 +150

米メモリー関連株上昇で。

ユニチカ＜3103＞ 1574 +300

特に材料なくリバウンドによる値幅取り期待。

北川精機＜6327＞ 2914 +500

AI関連株上昇が刺激。

INEST＜7111＞ 580 +74

ピアズグループとの協業を開始。

エヌエフHD＜6864＞ 1833 +272

量子コンピュータ関連として物色。

津田駒＜6217＞ 1860 +258

フィジカルAI関連として物色か。

シリコンスタジオ＜3907＞ 1270 +157

フィジカルAI事業への期待感が続く。

ジオマテック＜6907＞ 686 -133

3月安値も割り込んで手じまい売り圧力強まる。

ブランディング＜7067＞ 1140 +150

発行済株式数の5.94％上限の自社株買い発表。

サンバイオ<4592> 1530 +12

アクーゴ脳内移植用注の販売開始。上昇して始まるが買い続かず。

ラクオリア創薬<4579> 572 -30

導出先である米社からオプション権行使に伴う一時金受領で

21日買われる。22日は売り優勢。

モイ<5031> 680 +243

引き続きSBI<8473>との資本業務提携が手掛かり。

AViC<9554> 1669 -71

200日線に上値を阻まれ先高期待萎む。

テックファム<3625> 613 +9

りそな銀行の新決済サービス「FlexPayDirect」の開発を支援。

上値は限定的。

アプリックス<3727> 150 0

広告・データ活用プラットフォームの機能を順番待ち・予約受付

サービスアプリに実装で21日買われる。22日は売り優勢。

AeroEdge<7409> 4125 -70

引き続き航空機体用部品の加工を行うオノプラント社の

子会社化が手掛かり。上値は重い。

イオレ<2334> 518 +1

19日高値でひとまず達成感。

Solvvy<7320> 1858 +78

子会社保有の自社株買いと自社株取得期間の延長を発表。《CS》