*06:37JST NY債券：米長期債相場はもみ合い、イールドカーブは平坦化

22日の米国長期債相場はもみ合い。米国金利の先高観は後退していないが、イールドカーブの平坦化を意識した取引が増えた。10年債利回りは4.570％近辺で取引を開始し4.524％近辺まで低下したが、4.584％近辺まで反発し、取引終了時点にかけて4.558％近辺で推移。一方、年内に利上げが行われる確率は上昇。

イールドカーブはフラットニング。2年－10年は43.90bp近辺、2－30年は94.60bp近辺で引けた。2年債利回りは4.12％(前日比：+5bp)、10年債利回りは4.56％（前日比：0bp)、30年債利回りは、5.06％(前日比：-3bp)で取引を終えた。

開催が予定されている米連邦公開市場委員会（FOMC）での政策金利操作に関する確率を分析するツールである「CME FedWatch」によると、9月開催のFOMCで政策金利が3.50％-3.75％となる確率は61％程度、10月開催のFOMCで政策金利が3.50％-3.75％となる確率は49％程度。年内に利上げが行われる確率は67％程度。《MK》