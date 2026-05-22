*17:14JST 東京為替：ドル・円はじり高、上値に重さも

22日の東京市場でドル・円はじり高。前日の原油安・米金利安で売られたドルに買戻しが先行し、早朝158円93銭を付けた後は上昇基調に。日本の為替介入への警戒感からドルは失速する場面もあったが、原油・元金利は底堅く、ドル買い再開で159円14銭まで上昇した。

・ユ-ロ・円は184円60銭から184円80銭まで値を上げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1621ドルから1.1601ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値61,913.36円、高値63,432.41円、安値61,842.56円、終値63,339.07円(前日比1,654.93円高)

・17時時点：ドル・円159円00-10銭、ユ-ロ・円184円60-70銭

【経済指標】

・日・4月全国消費者物価コア指数：前年比+1.4％（予想：+1.6％、3月：+1.5％）

・英・4月小売売上高：前月比-1.3％（予想： -0.6％、3月：+0.7％→+0.6％）

・独・1－3月期国内総生産改定値：前年比+0.5％（予想：+0.5％）

・独・5月IFO企業景況感指数：84.9（予想：84.2、4月：84.4→84.5）

【要人発言】

・特になし《TY》