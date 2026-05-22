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ロイヤルＨＤなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜9046＞ ;神戸電鉄;653%;43100;0.47;2402;-11 ＜6046＞ ;リンクバル;515%;153100;4.64;130;-1 ＜7965＞ ;象印マホービン;309%;395700;0.04;1539;-22 ＜4446＞ ;Ｌｉｎｋ－ＵG;273%;118100;1.61;640;-4 ＜2291＞ ;福留ハム;191%;6700;5.18;553;0 ＜6031＞ ;ＺＥＴＡ;170%;70600;8.62;231;5 ＜5131＞ ;リンカーズ;144%;83700;1.82;117;2 ＜1811＞ ;銭高組;135%;2300;14.17;7910;140 ＜7035＞ ;ａｎｆａｃ;133%;13200;1.78;232;-1 ＜7814＞ ;日本創発Ｇ;110%;12600;0.67;543;1 ＜8260＞ ;井筒屋;109%;1200;32.13;433;3 ＜2211＞ ;不二家;107%;50600;0.76;2323;-12 ＜4286＞ ;CLHD;95%;16200;0.71;1173;43 ＜4848＞ ;フルキャスト;91%;167300;1.14;1529;24 ＜3848＞ ;データアプリ;84%;1600;1.96;909;30 ＜8179＞ ;ロイヤルＨＤ;84%;529600;0.16;1336;4 ＜7378＞ ;アシロ;82%;6500;6.46;1585;-14 ＜2170＞ ;ＬＩＮＫ＆Ｍ;80%;231900;0.65;542;7 ＜3997＞ ;トレードワークス;77%;79800;5.32;298;4 ＜1419＞ ;タマホーム;75%;60000;0.31;3610;-10
[コメント]ロイヤルＨＤ＜8179＞は、信用倍率0.16倍と売り長で推移している。《FA》
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