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5月22日本国債市場：債券先物は127円94銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:47JST 5月22日本国債市場：債券先物は127円94銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年6月限
寄付127円93銭 高値127円98銭 安値127円70銭 引け127円94銭
2年 1.415％
5年 1.985％
10年 2.741％
20年 3.652％
22日の債券先物6月限は127円93銭で取引を開始し、127円94銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.08％、10年債は4.56％、30年債は5.09％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.06％、英国債は4.97％、オーストラリア10年債は4.92％、NZ10年債は4.68％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・15：00 英・4月小売売上高（予想：前月比－0.6％、3月：＋0.7％）
・15：00 独・1－3月期国内総生産改定値（予想：前年比＋0.5％）
・17：00 独・5月IFO企業景況感指数（予想：84.2、4月：84.4）
・21：30 加・3月小売売上高（予想：前月比＋0.6％、2月：＋0.7％）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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