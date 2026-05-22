*15:47JST 5月22日本国債市場：債券先物は127円94銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年6月限

寄付127円93銭 高値127円98銭 安値127円70銭 引け127円94銭

2年 1.415％

5年 1.985％

10年 2.741％

20年 3.652％



22日の債券先物6月限は127円93銭で取引を開始し、127円94銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は4.08％、10年債は4.56％、30年債は5.09％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は3.06％、英国債は4.97％、オーストラリア10年債は4.92％、NZ10年債は4.68％近辺で推移。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・15：00 英・4月小売売上高（予想：前月比－0.6％、3月：＋0.7％）

・15：00 独・1－3月期国内総生産改定値（予想：前年比＋0.5％）

・17：00 独・5月IFO企業景況感指数（予想：84.2、4月：84.4）

・21：30 加・3月小売売上高（予想：前月比＋0.6％、2月：＋0.7％）



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》