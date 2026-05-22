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出来高変化率ランキング（14時台）～朝日放送HD、YKTなどがランクイン

2026年5月22日 14:55

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記事提供元：フィスコ

*14:55JST 出来高変化率ランキング（14時台）～朝日放送HD、YKTなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月22日　14:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1487＞ 上米債HE　　　　 5222 　13104.071　 216.5% 0.0012%
＜2693＞ YKT　　　　　　　2119000 　114270.1　 212.43% 0.1441%
＜443A＞ iFJリート2　　　9665 　3544.503　 196.04% -0.0069%
＜280A＞ TMH　　　　　　　425000 　135159.7　 192.09% 0.1518%
＜6864＞ エヌエフHD　　　　328300 　126108.6　 179.66% 0.1377%
＜3687＞ フィックスタース　　3139300 　1598124.36　 159.43% 0.2547%
＜3753＞ フライト　　　　　　4288500 　177443.24　 156.26% -0.0462%
＜6614＞ シキノハイテック　　531500 　142266.28　 138.76% 0.014%
＜9405＞ 朝日放送　　　　　　199400 　48112.38　 130.95% 0.0782%
＜3776＞ ブロバンタワ　　　　1320600 　108726.88　 127.31% 0.0588%
＜3843＞ フリービット　　　　256000 　99787.16　 127.05% -0.0681%
＜3003＞ ヒューリック　　　　7122500 　3765363.5　 124.44% -0.0486%
＜6327＞ 北川精機　　　　　　560500 　515962.42　 112.06% 0.2071%
＜1698＞ 上場配当　　　　　　33145 　46589.383　 110.86% -0.0119%
＜365A＞ 伊澤タオル　　　　　105300 　25266.78　 107.79% 0.0295%
＜9348＞ ispace　　　　4418400 　833615.58　 106.09% 0.1183%
＜290A＞ Syns　　　　　　7735200 　5044500.2　 104.59% 0.1926%
＜157A＞ Gモンスター　　　　101300 　35221.92　 98.63% 0.1004%
＜5838＞ 楽天銀行　　　　　　10263100 　17446315.68　 96.3% -0.1235%
＜5310＞ 東洋炭素　　　　　　311900 　912750.4　 93.01% 0.1005%
<2513> NF外株　　　　　　75593 　112148.66　 92.01% 0.0077%
<2525> NZAM　　　　　　225 　2924　 11367245.2% 0.9045%
<9274> KPPGHD　　　　676300 　365500.52　 87.9% -0.0447%
<6997> 日ケミコン　　　　　1991700 　3228043.86　 87.28% 0.1717%
<7779> サイバダイン　　　　4783200 　844550.12　 85.07% 0.1058%
<1478> iS高配当　　　　　136500 　354956.841　 83.29% -0.0055%
<7384> プロクレアHD　　　310200 　480700.9　 80.98% -0.0347%
<3907> シリコンスタシオ　　1887400 　1075787.4　 79.76% 0.168%
<3905> データSEC　　　　4783600 　8756989.98　 79.43% 0.1707%
<9324> 安田倉庫　　　　　　102300 　108122.02　 77.29% 0.0394%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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