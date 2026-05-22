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出来高変化率ランキング（14時台）～朝日放送HD、YKTなどがランクイン
*14:55JST 出来高変化率ランキング（14時台）～朝日放送HD、YKTなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月22日 14:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜1487＞ 上米債HE 5222 13104.071 216.5% 0.0012%
＜2693＞ YKT 2119000 114270.1 212.43% 0.1441%
＜443A＞ iFJリート2 9665 3544.503 196.04% -0.0069%
＜280A＞ TMH 425000 135159.7 192.09% 0.1518%
＜6864＞ エヌエフHD 328300 126108.6 179.66% 0.1377%
＜3687＞ フィックスタース 3139300 1598124.36 159.43% 0.2547%
＜3753＞ フライト 4288500 177443.24 156.26% -0.0462%
＜6614＞ シキノハイテック 531500 142266.28 138.76% 0.014%
＜9405＞ 朝日放送 199400 48112.38 130.95% 0.0782%
＜3776＞ ブロバンタワ 1320600 108726.88 127.31% 0.0588%
＜3843＞ フリービット 256000 99787.16 127.05% -0.0681%
＜3003＞ ヒューリック 7122500 3765363.5 124.44% -0.0486%
＜6327＞ 北川精機 560500 515962.42 112.06% 0.2071%
＜1698＞ 上場配当 33145 46589.383 110.86% -0.0119%
＜365A＞ 伊澤タオル 105300 25266.78 107.79% 0.0295%
＜9348＞ ispace 4418400 833615.58 106.09% 0.1183%
＜290A＞ Syns 7735200 5044500.2 104.59% 0.1926%
＜157A＞ Gモンスター 101300 35221.92 98.63% 0.1004%
＜5838＞ 楽天銀行 10263100 17446315.68 96.3% -0.1235%
＜5310＞ 東洋炭素 311900 912750.4 93.01% 0.1005%
<2513> NF外株 75593 112148.66 92.01% 0.0077%
<2525> NZAM 225 2924 11367245.2% 0.9045%
<9274> KPPGHD 676300 365500.52 87.9% -0.0447%
<6997> 日ケミコン 1991700 3228043.86 87.28% 0.1717%
<7779> サイバダイン 4783200 844550.12 85.07% 0.1058%
<1478> iS高配当 136500 354956.841 83.29% -0.0055%
<7384> プロクレアHD 310200 480700.9 80.98% -0.0347%
<3907> シリコンスタシオ 1887400 1075787.4 79.76% 0.168%
<3905> データSEC 4783600 8756989.98 79.43% 0.1707%
<9324> 安田倉庫 102300 108122.02 77.29% 0.0394%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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