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出来高変化率ランキング（13時台）～フリービット、東洋炭素などがランクイン

2026年5月22日 14:03

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記事提供元：フィスコ

*14:03JST 出来高変化率ランキング（13時台）～フリービット、東洋炭素などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[5月22日　13:17　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜1487＞ 上米債HE　　　　 　5192 　13104.071　 215.83% 0.0008%
＜443A＞ iFJリート2　　 　9563 　3544.503　 194.76% -0.0064%
＜280A＞ TMH　　　　　　 　396800 　135159.7　 183.61% 0.1542%
＜3687＞ フィックスタース　 　3139300 　1598124.36　 159.43% 0.2547%
＜6864＞ エヌエフHD　　　 　266100 　126108.6　 153.35% 0.1467%
＜3753＞ フライト　　　　　 　4025300 　177443.24　 148.70% -0.0416%
＜6614＞ シキノハイテック　 　501300 　142266.28　 132.00% 0.0149%
＜2693＞ YKT　　　　　　 　1063700 　114270.1　 122.84% 0.1235%
＜9405＞ 朝日放送　　　　　 　183800 　48112.38　 120.78% 0.0756%
＜3843＞ フリービット　　　 　239400 　99787.16　 118.68% -0.0668%
＜1698＞ 上場配当　　　　　 　32225 　46589.383　 107.44% -0.0112%
＜3003＞ ヒューリック　　　 　6110100 　3765363.5　 105.69% -0.0495%
＜365A＞ 伊澤タオル　　　　 　100300 　25266.78　 101.91% 0.0352%
＜9348＞ ispace　　　 　3999200 　833615.58　 93.89% 0.1439%
＜2513＞ NF外株　　　　　 　75395 　112148.66　 91.70% 0.0074%
＜6327＞ 北川精機　　　　　 　468100 　515962.42　 89.13% 0.1772%
＜290A＞ Syns　　　　　 　6700800 　5044500.2　 86.27% 0.1801%
＜3776＞ ブロバンタワ　　　 　923800 　108726.88　 83.50% 0.0784%
＜1478＞ iS高配当　　　　 　136089 　354956.841　 82.94% -0.0045%
＜157A＞ Gモンスター　　　 　88900 　35221.92　 82.90% 0.1086%
<5310> 東洋炭素　　　　　 　283100 　912750.4　 81.50% 0.092%
<9274> KPPGHD　　　 　631400 　365500.52　 80.07% -0.0419%
<3905> データSEC　　　 　4783600 　8756989.98　 79.43% 0.1707%
<5838> 楽天銀行　　　　　 　8690800 　17446315.68　 77.55% -0.1138%
<7384> プロクレアHD　　 　294800 　480700.9　 75.17% -0.0231%
<4588> オンコリス　　　　 　4291400 　5476797　 74.80% 0.2176%
<7779> サイバダイン　　　 　4272100 　844550.12　 71.76% 0.1277%
<1369> One225　　　 　9803 　285099.214　 68.60% 0.0282%
<6217> 津田駒　　　　　　 　436000 　480257.48　 66.45% 0.1485%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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