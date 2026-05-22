*14:03JST 出来高変化率ランキング（13時台）～フリービット、東洋炭素などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [5月22日 13:17 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜1487＞ 上米債HE 5192 13104.071 215.83% 0.0008%

＜443A＞ iFJリート2 9563 3544.503 194.76% -0.0064%

＜280A＞ TMH 396800 135159.7 183.61% 0.1542%

＜3687＞ フィックスタース 3139300 1598124.36 159.43% 0.2547%

＜6864＞ エヌエフHD 266100 126108.6 153.35% 0.1467%

＜3753＞ フライト 4025300 177443.24 148.70% -0.0416%

＜6614＞ シキノハイテック 501300 142266.28 132.00% 0.0149%

＜2693＞ YKT 1063700 114270.1 122.84% 0.1235%

＜9405＞ 朝日放送 183800 48112.38 120.78% 0.0756%

＜3843＞ フリービット 239400 99787.16 118.68% -0.0668%

＜1698＞ 上場配当 32225 46589.383 107.44% -0.0112%

＜3003＞ ヒューリック 6110100 3765363.5 105.69% -0.0495%

＜365A＞ 伊澤タオル 100300 25266.78 101.91% 0.0352%

＜9348＞ ispace 3999200 833615.58 93.89% 0.1439%

＜2513＞ NF外株 75395 112148.66 91.70% 0.0074%

＜6327＞ 北川精機 468100 515962.42 89.13% 0.1772%

＜290A＞ Syns 6700800 5044500.2 86.27% 0.1801%

＜3776＞ ブロバンタワ 923800 108726.88 83.50% 0.0784%

＜1478＞ iS高配当 136089 354956.841 82.94% -0.0045%

＜157A＞ Gモンスター 88900 35221.92 82.90% 0.1086%

<5310> 東洋炭素 283100 912750.4 81.50% 0.092%

<9274> KPPGHD 631400 365500.52 80.07% -0.0419%

<3905> データSEC 4783600 8756989.98 79.43% 0.1707%

<5838> 楽天銀行 8690800 17446315.68 77.55% -0.1138%

<7384> プロクレアHD 294800 480700.9 75.17% -0.0231%

<4588> オンコリス 4291400 5476797 74.80% 0.2176%

<7779> サイバダイン 4272100 844550.12 71.76% 0.1277%

<1369> One225 9803 285099.214 68.60% 0.0282%

<6217> 津田駒 436000 480257.48 66.45% 0.1485%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》