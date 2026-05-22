*12:22JST 日経平均は大幅続伸、ソフトバンクGが1銘柄で約535円分押し上げ

22日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり117銘柄、値下がり107銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は大幅続伸。1410.47円高の63094.61円（出来高概算11億275万株）で前場の取引を終えている。

前日21日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は276.31ドル高の50285.66ドル、ナスダックは22.74ポイント高の26293.10で取引を終了した。インフレ懸念が強まり利上げ観測が重しとなり、寄り付き後、下落。中盤にかけ、対イラン協議で進展とのイランメディア報道を受け、和平案合意期待に原油安、金利低下を好感し、相場は上昇に転じ、終盤にかけ上げ幅を拡大した。

米株式市場の動向を横目に、22日の日経平均は229.22円高の61913.36円と続伸して取引を開始した。その後も買い優勢の展開が続いて、高値圏での推移となった。米国株の腰の強さが意識され、投資家心理を上向かせたほか、昨日の海外市場で一時100ドルを超えたWTI原油先物価格が90ドル台に下落したことや、米長期金利が落ち着いた推移だったことが東京市場で安心感となった。指数寄与度の高い主力株が指数を押し上げ、前場中盤には63000円を上回った。

個別では、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、TDK＜6762＞、フジクラ＜5803＞、アドバンテ＜6857＞、イビデン＜4062＞、キオクシアHD＜285A＞、太陽誘電＜6976＞、住友電＜5802＞、村田製＜6981＞、信越化＜4063＞、古河電＜5801＞、テルモ＜4543＞などの銘柄が上昇。

一方、東京海上＜8766＞、ソニーG＜6758＞、三井物＜8031＞、大塚HD＜4578＞、バンナムHD＜7832＞、MS＆AD<8725>、富士フイルム<4901>、第一三共<4568>、ZOZO<3092>、イオン<8267>、住友不<8830>、セコム<9735>、7＆iHD<3382>、日ハム<2282>、三井不<8801>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、ガラス・土石製品、情報・通信業などが上昇した一方で、保険業、水産・農林業、不動産業などが下落した。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約535円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、TDK＜6762＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップは東京海上＜8766＞となり1銘柄で日経平均を約16円押し下げた。同2位はソニーG＜6758＞となり、三井物＜8031＞、バンナムHD＜7832＞、大塚HD＜4578＞、富士フイルム<4901>、MS＆AD<8725>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 63094.61(+1410.47)

値上がり銘柄数 117(寄与度+1588.79)

値下がり銘柄数 107(寄与度-178.32)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 6704 665 535.01

＜9983＞ ファーストリテ 75100 1800 144.82

＜8035＞ 東エレク 49890 1090 109.62

＜6954＞ ファナック 8171 504 84.48

＜6762＞ TDK 3299 158 79.45

＜5803＞ フジクラ 4861 360 72.41

＜4062＞ イビデン 18785 910 61.01

＜6857＞ アドバンテ 26970 225 54.31

＜285A＞ キオクシアHD 57210 1870 43.88

＜6976＞ 太陽誘電 9158 1013 33.96

＜5802＞ 住友電気工業 11710 980 32.85

＜6981＞ 村田製作所 7069 342 27.51

＜4063＞ 信越化 6998 141 23.63

＜5801＞ 古河電気工業 53730 4450 14.92

<6361> 荏原製作所 5439 403 13.51

＜4543＞ テルモ 2377.5 45.5 12.20

<8015> 豊田通商 6925 114 11.46

<6971> 京セラ 2979.5 39.5 10.59

<6098> リクルートHD 9663 99 9.96

<6506> 安川電機 6985 287 9.62



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8766＞ 東京海上HD 7360 -337 -16.95

＜6758＞ ソニーG 3500 -54 -9.05

＜8031＞ 三井物産 5538 -124 -8.31

＜7832＞ バンナムHD 3681 -67 -6.74

＜4578＞ 大塚HD 11505 -185 -6.20

<4901> 富士フイルム 3137 -59 -5.93

<8725> MS＆AD 4191 -159 -4.80

<9735> セコム 6360 -70 -4.69

<8830> 住友不動産 3744 -62 -4.16

<3092> ZOZO 979.1 -39.9 -4.01

<8267> イオン 1461.5 -35 -3.52

<8801> 三井不動産 1485 -35 -3.52

<2282> 日本ハム 6027 -203 -3.40

<9766> コナミG 19395 -100 -3.35

<3382> 7＆iHD 1861.5 -33 -3.32

<4503> アステラス製薬 2258.5 -19.5 -3.27

<2914> JT 6136 -97 -3.25

<6501> 日立製作所 5032 -91 -3.05

<4568> 第一三共 2635 -29.5 -2.97

<2002> 日清粉G 1963 -84 -2.82《CS》