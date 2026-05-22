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アドバンスクリエイト 2026年4月度の業績概要
記事提供元：フィスコ
*11:29JST アドバンスクリエイト---2026年4月度の業績概要
アドバンスクリエイト＜8798＞は21日、2026年4月度の業績概要を発表した。
保険代理店事業におけるANP合計は前月比2％増、前年同月比4％増となった。
販売チャネル別では、対面販売が前月比1％増、前年同月比8％減となった一方、協業販売は前月比9％増、前年同月比では111％増となった。通信販売は前月比12％減、前年同月比53％減となった。
先行指標となるマーケティングによる獲得顧客数は前月比73％増、前年同月比では164％増となった。また、顧客獲得単価(CPA)は前月比13％減、前年同月比52％減となり、マーケティング効率の改善が進んでいる。
ASP事業では、「御用聞き」の累計ID数が6256件となり、前月比26件減、前年同月比307件増となった。「丁稚」は7599件で前月比横ばい、前年同月比447件増となった。一方、「Dynamic OMO」は888件で前月比1件増、前年同月比67件減となった。
保険証券管理アプリ「folder」では、累計ダウンロード数が23万7219件となり、前月比653件増、前年同月比1万2117件増加した。保険証券登録数も15万4930件となり、前月比625件増、前年同月比9310件増加した。《KT》
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