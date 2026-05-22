*11:27JST アールプランナー---譲渡制限付株式報酬として自己株式を処分

アールプランナー＜2983＞は21日、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うと発表した。処分期日は2026年6月25日で、普通株式14,750株を1株1,476円で処分し、処分総額は21,771,000円となる。

割当先は同社取締役1名および同社と子会社の従業員20名の計21名で、取締役に1,350株、従業員に13,400株を割り当てる。同社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として決議した。

譲渡制限期間は2026年6月25日から2076年6月24日までに設定した。

対象者が任期満了又は定年その他の正当な事由（死亡による退任又は退職を含む）により退任又は退職した場合には、対象取締役等の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。

払込価額は、2026年5月20日の東京証券取引所グロース市場における終値を基準として決定した。《KT》