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出来高変化率ランキング（10時台）～フライト、川重などがランクイン

2026年5月22日 10:35

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記事提供元：フィスコ

*10:35JST 出来高変化率ランキング（10時台）～フライト、川重などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月22日　10:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜443A＞ iFJリート2　　 8266 　3544.503　 176.92% -0.0075%
＜3753＞ フライト　　　　　　3101400 　177443.24　 116.52% -0.0185%
＜1698＞ 上場配当　　　　　　31354 　46589.383　 104.11% -0.0102%
＜280A＞ TMH　　　　　　　210100 　135159.7　 102.27% 0.2336%
＜3687＞ フィックスタース　　1957300 　1598124.36　 98.77% 0.1866%
＜6614＞ シキノハイテック　　373900 　142266.28　 98.12% 0.0467%
＜2525＞ NZAM225　　　2919 　113672.452　 90.25% 0.0121%
＜3843＞ フリービット　　　　180400 　99787.16　 84.53% -0.0872%
＜9405＞ 朝日放送　　　　　　134900 　48112.38　 83.26% 0.0679%
＜1478＞ iS高配当　　　　　133404 　354956.841　 80.64% -0.0059%
＜6864＞ エヌエフHD　　　　126300 　126108.6　 62.27% 0.1127%
＜157A＞ Gモンスター　　　　65200 　35221.92　 48.21% 0.0584%
＜3003＞ ヒューリック　　　　3632500 　3765363.5　 47% -0.0477%
＜9274＞ KPPGHD　　　　439500 　365500.52　 41.87% -0.038%
＜6217＞ 津田駒　　　　　　　328400 　480257.48　 36.93% 0.1329%
＜1369＞ One225　　　　7262 　285099.214　 36.61% 0.0202%
＜6173＞ アクアライン　　　　6458500 　124987.16　 33.76% 0.25%
＜290A＞ Syns　　　　　　3982900 　5044500.2　 27.87% 0.119%
＜7779＞ サイバダイン　　　　2778900 　844550.12　 26.28% 0.1423%
＜2564＞ GXSディビ　　　　31554 　71453.756　 25.64% -0.0003%
<365A> 伊澤タオル　　　　　47600 　25266.78　 22.15% 0.0422%
<5838> 楽天銀行　　　　　　4981500 　17446315.68　 20.67% -0.058%
<4588> オンコリス　　　　　2618700 　5476797　 20.57% 0.1602%
<3905> データSEC　　　　2695500 　8756989.98　 17.32% 0.0914%
<9369> キユソー流通　　　　133800 　327981.36　 16.73% -0.0044%
<543A> ARCHION　　　8917000 　3780845.92　 12.11% 0.0437%
<5885> ジーデップ　　　　　34300 　89375.94　 10.21% 0.0633%
<4259> エクサウィザー　　　3414700 　3574367.86　 8.95% 0.0782%
<7012> 川重　　　　　　　　12907400 　36997784.41　 8.76% 0.0958%
<6418> 金銭機　　　　　　　199200 　193228.4　 7.65% 0.078%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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