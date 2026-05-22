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出来高変化率ランキング（10時台）～フライト、川重などがランクイン
*10:35JST 出来高変化率ランキング（10時台）～フライト、川重などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月22日 10:16 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜443A＞ iFJリート2 8266 3544.503 176.92% -0.0075%
＜3753＞ フライト 3101400 177443.24 116.52% -0.0185%
＜1698＞ 上場配当 31354 46589.383 104.11% -0.0102%
＜280A＞ TMH 210100 135159.7 102.27% 0.2336%
＜3687＞ フィックスタース 1957300 1598124.36 98.77% 0.1866%
＜6614＞ シキノハイテック 373900 142266.28 98.12% 0.0467%
＜2525＞ NZAM225 2919 113672.452 90.25% 0.0121%
＜3843＞ フリービット 180400 99787.16 84.53% -0.0872%
＜9405＞ 朝日放送 134900 48112.38 83.26% 0.0679%
＜1478＞ iS高配当 133404 354956.841 80.64% -0.0059%
＜6864＞ エヌエフHD 126300 126108.6 62.27% 0.1127%
＜157A＞ Gモンスター 65200 35221.92 48.21% 0.0584%
＜3003＞ ヒューリック 3632500 3765363.5 47% -0.0477%
＜9274＞ KPPGHD 439500 365500.52 41.87% -0.038%
＜6217＞ 津田駒 328400 480257.48 36.93% 0.1329%
＜1369＞ One225 7262 285099.214 36.61% 0.0202%
＜6173＞ アクアライン 6458500 124987.16 33.76% 0.25%
＜290A＞ Syns 3982900 5044500.2 27.87% 0.119%
＜7779＞ サイバダイン 2778900 844550.12 26.28% 0.1423%
＜2564＞ GXSディビ 31554 71453.756 25.64% -0.0003%
<365A> 伊澤タオル 47600 25266.78 22.15% 0.0422%
<5838> 楽天銀行 4981500 17446315.68 20.67% -0.058%
<4588> オンコリス 2618700 5476797 20.57% 0.1602%
<3905> データSEC 2695500 8756989.98 17.32% 0.0914%
<9369> キユソー流通 133800 327981.36 16.73% -0.0044%
<543A> ARCHION 8917000 3780845.92 12.11% 0.0437%
<5885> ジーデップ 34300 89375.94 10.21% 0.0633%
<4259> エクサウィザー 3414700 3574367.86 8.95% 0.0782%
<7012> 川重 12907400 36997784.41 8.76% 0.0958%
<6418> 金銭機 199200 193228.4 7.65% 0.078%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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