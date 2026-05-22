*10:07JST グロービング株式会社×著名投資家DAIBOUCHOU氏対談動画文字起こし（7）

グロービング＜277A＞

■終わりのあいさつ

▲フィスコ 高井

田中様、DAIBOUCHOU様、本日はありがとうございました。

最後に、田中様とDAIBOUCHOU様からごあいさつをいただきたいと思います。

それでは、まず田中様、お願いいたします。

■グロービング 田中様

田中：本日は誠にありがとうございました。

お話しさせていただきました通り、当社はプライム市場への上場を果たし、新たなステージに立っております。これまで取り組んできた「AIを活用して日本企業を強くする」というミッションを、今後はさらに加速させていく決意です。

将来的には、この日本で培った独自のモデルを海外へ展開していくことも視野に入れ、長期的な成長を実現するための歩みを止めることはありません。投資家の皆様におかれましては、ぜひ当社の挑戦を中長期的な視点で見守り、サポートしていただければ幸いです。

今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。

▲フィスコ 高井

ありがとうございます。DAIBOUCHOU様、本日の対談はいかがでしたでしょうか。

●DAIBOUCHOU

日本の大企業においてAI活用による生産性向上が加速する中、貴社が経営層に深く関与し、その動きを強力に支援されている様子を拝見いたしました。AIの台頭を逆風とするのではなく、むしろ成長の「追い風」として事業を推進されている現状を理解し、今後のさらなる飛躍を期待しております。

▲フィスコ 高井

ありがとうございました。これにて対談は終了とさせていただきます。皆様、ご視聴いただき誠にありがとうございました。《MY》