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出来高変化率ランキング（9時台）～金銭機、アクアラインなどがランクイン

2026年5月22日 09:58

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記事提供元：フィスコ

*09:58JST 出来高変化率ランキング（9時台）～金銭機、アクアラインなどがランクイン
日金銭＜6418＞がランクイン、配当方針の変更と配当予想の上方修正・中期経営計画を発表
日金銭＜6418＞がランクイン（9時36分時点）。大幅高。前日取引終了後に、配当方針
の変更を発表している。これまで「連結配当性向30％以上」を基本としてきたが、
を「連結配当性向50％以上」に変更する。これに基づき、27年3月期の年間配当を46
円とする。前回予想は40円、前期の年間配当は40円だった。同時に、中期経営計画
も発表した。29年3月期営業利益41.00億円目標（26年3月期24.97億円）としてい
る。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月22日　9:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜443A＞ iFJリート2　　 8003 　3544.503　 172.93% -0.008%
＜1698＞ 上場配当　　　　　　30642 　46589.383　 101.33% -0.0115%
＜2525＞ NZAM225　　　2919 　113672.452　 90.25% 0.0121%
＜9405＞ 朝日放送　　　　　　106100 　48112.38　 56.16% 0.0679%
＜3687＞ フィックスタース　　1164600 　1598124.36　 38.98% 0.1617%
＜157A＞ Gモンスター　　　　59300 　35221.92　 38.65% 0.0677%
＜3843＞ フリービット　　　　113100 　99787.16　 34.69% -0.1002%
＜6864＞ エヌエフHD　　　　88800 　126108.6　 26.71% 0.1101%
＜9274＞ KPPGHD　　　　364100 　365500.52　 24.02% -0.0352%
＜2564＞ GXSディビ　　　　30643 　71453.756　 22.9% -0.0015%
＜3003＞ ヒューリック　　　　2811700 　3765363.5　 21.91% -0.046%
＜6173＞ アクアライン　　　　5408100 　124987.16　 18.02% 0.4166%
＜280A＞ TMH　　　　　　　97900 　135159.7　 14.51% 0.1273%
＜1369＞ One225　　　　5618 　285099.214　 12.54% 0.0194%
＜365A＞ 伊澤タオル　　　　　41800 　25266.78　 10.55% 0.0408%
＜9369＞ キユソー流通　　　　121400 　327981.36　 8.34% 0%
＜5838＞ 楽天銀行　　　　　　4232500 　17446315.68　 6.3% -0.0804%
＜290A＞ Syns　　　　　　3010600 　5044500.2　 2.15% 0.1012%
＜7779＞ サイバダイン　　　　2114700 　844550.12　 1.25% 0.1277%
<1364> iSJPX400　　21126 　66812.109　 -1.98% 0.0055%
<8966> 平和RE　　　　　　8297 　1060278.8　 -2.65% -0.0021%
<3905> データSEC　　　　2121300 　8756989.98　 -3.22% 0.0841%
<4259> エクサウィザー　　　2849900 　3574367.86　 -5.91% 0.0328%
<4588> オンコリス　　　　　1840900 　5476797　 -9.1% 0.0409%
<6217> 津田駒　　　　　　　196500 　480257.48　 -9.22% 0.1797%
＜6418＞ 金銭機　　　　　　　161200 　193228.4　 -9.36% 0.0648%
<282A> GX半導10　　　　261046 　723412.341　 -9.44% 0.0236%
<5981> 東京綱　　　　　　　128200 　291007.76　 -10.36% 0.0059%
<213A> 上日経半　　　　　　1096980 　485217.114　 -12.05% 0.0265%
<2693> YKT　　　　　　　291000 　114270.1　 -12.6% 0.0823%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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