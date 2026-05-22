*09:58JST 出来高変化率ランキング（9時台）～金銭機、アクアラインなどがランクイン

日金銭＜6418＞がランクイン、配当方針の変更と配当予想の上方修正・中期経営計画を発表

日金銭＜6418＞がランクイン（9時36分時点）。大幅高。前日取引終了後に、配当方針

の変更を発表している。これまで「連結配当性向30％以上」を基本としてきたが、

を「連結配当性向50％以上」に変更する。これに基づき、27年3月期の年間配当を46

円とする。前回予想は40円、前期の年間配当は40円だった。同時に、中期経営計画

も発表した。29年3月期営業利益41.00億円目標（26年3月期24.97億円）としてい

る。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [5月22日 9:36 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜443A＞ iFJリート2 8003 3544.503 172.93% -0.008%

＜1698＞ 上場配当 30642 46589.383 101.33% -0.0115%

＜2525＞ NZAM225 2919 113672.452 90.25% 0.0121%

＜9405＞ 朝日放送 106100 48112.38 56.16% 0.0679%

＜3687＞ フィックスタース 1164600 1598124.36 38.98% 0.1617%

＜157A＞ Gモンスター 59300 35221.92 38.65% 0.0677%

＜3843＞ フリービット 113100 99787.16 34.69% -0.1002%

＜6864＞ エヌエフHD 88800 126108.6 26.71% 0.1101%

＜9274＞ KPPGHD 364100 365500.52 24.02% -0.0352%

＜2564＞ GXSディビ 30643 71453.756 22.9% -0.0015%

＜3003＞ ヒューリック 2811700 3765363.5 21.91% -0.046%

＜6173＞ アクアライン 5408100 124987.16 18.02% 0.4166%

＜280A＞ TMH 97900 135159.7 14.51% 0.1273%

＜1369＞ One225 5618 285099.214 12.54% 0.0194%

＜365A＞ 伊澤タオル 41800 25266.78 10.55% 0.0408%

＜9369＞ キユソー流通 121400 327981.36 8.34% 0%

＜5838＞ 楽天銀行 4232500 17446315.68 6.3% -0.0804%

＜290A＞ Syns 3010600 5044500.2 2.15% 0.1012%

＜7779＞ サイバダイン 2114700 844550.12 1.25% 0.1277%

<1364> iSJPX400 21126 66812.109 -1.98% 0.0055%

<8966> 平和RE 8297 1060278.8 -2.65% -0.0021%

<3905> データSEC 2121300 8756989.98 -3.22% 0.0841%

<4259> エクサウィザー 2849900 3574367.86 -5.91% 0.0328%

<4588> オンコリス 1840900 5476797 -9.1% 0.0409%

<6217> 津田駒 196500 480257.48 -9.22% 0.1797%

＜6418＞ 金銭機 161200 193228.4 -9.36% 0.0648%

<282A> GX半導10 261046 723412.341 -9.44% 0.0236%

<5981> 東京綱 128200 291007.76 -10.36% 0.0059%

<213A> 上日経半 1096980 485217.114 -12.05% 0.0265%

<2693> YKT 291000 114270.1 -12.6% 0.0823%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》