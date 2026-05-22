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学情 「Ｒｅ就活」4月応募数91.2％で活動水準維持
記事提供元：フィスコ
*09:55JST 学情---「Ｒｅ就活」4月応募数91.2％で活動水準維持
学情＜2301＞は21日、20代専門転職サイト「Ｒｅ就活」における2026年4月の月間会員登録数が前年同月比72.6％、月間応募数が同91.2％になったと発表した。
「Ｒｅ就活」の会員登録数は近年、4月にピークを迎える傾向が続いていた。新卒入社直後のタイミングで転職を見据えた情報収集を始める動きが広がっていたことが背景にある。一方で、こうした行動様式が一定程度定着したことに加え、2025年4月の登録数が高水準だった反動もあり、2026年4月の会員登録数は前年同月を下回る結果となった。
ただ、応募数は前年同月比91.2％と相対的に底堅く推移した。会員登録数の減少幅と比較すると落ち込みは限定的で、会員の活動水準は引き続き維持されているという。求職者が自身の志向やキャリア観を踏まえ、応募先を主体的に選択する動きも継続しているとしている。
「Ｒｅ就活」は20代に特化した転職サイトとして若手人材のキャリア形成を支援しており、「Ｒｅ就活シリーズ」を通じて企業とのマッチング機会を提供している。《KT》
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