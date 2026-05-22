*09:44JST ティア---「樹木想 山王五条川霊苑」を北名古屋市に開設

ティア＜2485＞は21日、樹木葬事業の第8弾となる「樹木想 山王五条川霊苑」を愛知県北名古屋市に2026年5月29日付でオープンすると発表した。同社は葬祭事業およびフランチャイズ事業を展開しており、「葬儀の後もティアにお願いしたい」「ティアの樹木葬はないのか」といった顧客ニーズの高まりを受け、樹木葬事業を推進している。

今回開設する「樹木想 山王五条川霊苑」は、宗教法人日吉神社が運営する霊苑で、樹木葬132区画を整備した。宗旨・宗派不問、管理費不要、生前契約可能、お墓の移動や墓じまいへの対応、バリアフリー設計などを特徴とする。名古屋高速「一宮西春IC」から約5分、「一宮南IC」から約7分の立地に加え、高齢者のお参りにも配慮した。

また、同霊苑は西暦771年創建とされる清洲山王宮日吉神社に見守られた立地で、豊臣秀吉の幼名「日吉丸」の伝承が残る歴史ある神社として知られている。オープンに合わせ、5月29日から31日までの3日間、予約制の「オープン見学会」を実施する予定である。《KT》