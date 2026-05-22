*09:42JST セグエグループ---BlueVoyantの「Cyber Defense Platform」提供開始

セグエグループ＜3968＞は20日、子会社のジェイズ・コミュニケーションが、BlueVoyantの「Cyber Defense Platform」の提供を開始したと発表した。

「Cyber Defense Platform」は、社内・外部・サプライチェーン全体のサイバーリスクに対応するため、検知・防御・対応を統合したAI駆動型のセキュリティ運用プラットフォーム。同プラットフォームは、エンドポイントやネットワーク、クラウドを保護し、既存のEDRやSIEMと連携する「Detection & Response」、第三者リスクやサプライチェーンリスクを管理する「Third-Party Risk Management」、ブランド毀損などを未然に防ぐ「Digital Risk Protection」、脆弱性管理やITハイジーン管理を行う「Cyber Posture Management」、攻撃対象領域管理やフィッシング対策などを支援する「Proactive Defense」といったサービスで構成される。ジェイズ・コミュニケーションは、多発しているサプライチェーン起因のインシデントや、なりすまし、ダークウェブキャンペーンなど、現時点で特に重要性の高い対策ソリューション「BlueVoyant TPRM(Third-Party Risk Management)」および「BlueVoyant DRP (Digital Risk Protection)」について提供を開始した。

近年、サイバー攻撃は自社システムだけでなく、サプライチェーンや取引先、デジタル空間全体を標的とするなど高度化・複雑化している。こうした環境を受け、ジェイズ・コミュニケーションはBlueVoyantのソリューションを活用し、日本企業・組織における包括的なサイバーリスク管理体制の構築支援を行う。《KT》