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個別銘柄戦略: 日金銭やテリロジーHDに注目
*09:10JST 個別銘柄戦略: 日金銭やテリロジーHDに注目
昨日21日の米株式市場でNYダウは276.31ドル高の50,285.66ドル、ナスダック総合指数は22.74pt高の26,293.10pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比650円高の62,190円。為替は1ドル＝158.90-159.00円。今日の東京市場では、配当方針の変更と27年3月期配当予想の上方修正・中期経営計画を発表した日金銭＜6418＞、発行済株式数の2.99％上限の自社株買いを発表した朝日放送HD＜9405＞、発行済株式数の3.69％の自社株消却を発表した大瓦斯＜9532＞、中期経営計画を発表し29年3月期営業利益50億円目標（27年3月期20億円予想）としたアミューズ＜4301＞、「リンテックつくばイノベーティブクリエーションセンター」を開設すると発表したリンテック＜7966＞、5月度の既存店売上高が3.8％増と4月度の1.0％増から伸び率が拡大した西松屋チェ＜7545＞、東証スタンダードでは、配当政策を変更し27年3月期配当予想を上方修正したテリロジーHD＜5133＞、発行済株式数の1.0％上限の自社株買いを発表したトレードワークス＜3997＞、発行済株式数の11.01％上限の自社株買いと買付け委託を発表した大水＜7538＞、発行済株式数の6.2％上限の自社株買いと買付け委託を発表した伊澤タオル＜365A＞、中期経営計画を発表し31年3月期EBITDA18.00億円目標（27年3月期1.60億円予想）としたリーダ電子＜6867＞、アミューズメントポーカー事業の企画・運営を行うボンドを子会社化すると発表したabc＜8783＞などが物色されそうだ。一方、1739万2100株の海外市場における株式売出しを発表したヒューリック＜3003＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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