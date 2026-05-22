*08:33JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比665円高の62190円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル158.98円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、住友商事＜8035＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比665円高の62190円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は276.31ドル高の50285.66ドル、ナスダックは22.74ポイント高の26293.10で取引を終了した。インフレ懸念が強まり利上げ観測が重しとなり、寄り付き後、下落。中盤にかけ、対イラン協議で進展とのイランメディア報道を受け、和平案合意期待に原油安、金利低下を好感し、相場は上昇に転じた。終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了した。

21日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円34銭まで上昇後、158円82銭まで反落し、158円99銭で引けた。米インフレ懸念に加え、先週分新規失業保険申請件数が予想以上に減少し労働市場の健全性を示したため年内の利上げを織り込む長期金利の上昇に連れドル買いが強まった。その後、パキスタンの仲介により米イラン協議の進展期待が広がると、原油価格が下落、金利も低下に転じドル買いが後退した。しかし、イラン大統領が、協議において、引き下がらない姿勢を強調したため不透明感が再燃し、下値も限定的となった。ユーロ・ドルは1.1576ドルまで下落後、1.1633ドルまで上昇し、1.1617ドルで引けた。

NY原油先物7月限は続落（NYMEX原油7月限終値：96.35 ↓1.91）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比－1.91ドル（－1.94％）の96.35ドルで通常取引を終了した。

「ADR上昇率上位5銘柄」（21日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6594 (NJDCY) 日本電産 5.00 3180 550 20.9

1

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.69 2336 202 9.4

7

8802 (MITEY) 住友不動産 13.00 4133 327 8.5

9

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 20.19 6420 381 6.3

1

5802 (SMTOY) 住友電気工業 70.63 11229 499 4.6

5

「ADR下落率上位5銘柄」（21日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9104 (MSLOY) 川崎汽船 15.33 2437 -92.5 -3.6

6

4507 (SGIOY) 塩野義製薬 9.29 2954 -27 -0.9

1

4452 (KAOOY) 花王 7.41 5890 -44 -0.7

4

4568 (DSNKY) 第一三共 16.64 2645 -19.5 -0.7

3

■そのたADR（21日）

7203 (TM.N) アイシン精機 15.00 0.00 2385 2

9

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.29 0.03 5795 9

2

8035 (TOELY) 住友商事 45.13 -0.03 7175 5

5

6758 (SONY.N) TDK 20.03 0.88 3184 4

3

9432 (NTTYY) KDDI 17.10 -0.49 2719

1

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.03 0.00 963 25.

5

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.52 0.76 5170 4

7

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 20.19 2.45 6420 38

1

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.33 4900 19

5

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.61 -0.40 6871 1

4

8001 (ITOCY) 丸紅 337.90 303.42 5372 4

7

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.27 0.22 7369 6

8

8031 (MITSY) 東京エレク 155.56 4.89 49462 66

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 0.00 9539 -2

5

4568 (DSNKY) 第一三共 16.64 0.11 2645 -19.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.22 0.02 2296 -8.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.28 -0.09 976 -97

3

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.70 -0.30 1521

1

7267 (HMC.N) スズキ 44.99 0.05 1788 8.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.59 -0.42 6229 -

4

6902 (DNZOY) ファナック 24.42 0.62 7765 9

8

4519 (CHGCY) 中外製薬 24.74 -0.37 7866 3

0

4661 (OLCLY) オリエンランド 13.39 -0.71 2129 -12.

5

8411 (MFG.N) オリックス 39.26 0.63 6242

1

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.90 -0.19 23688 1

3

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.48 -0.22 5240 6

0

7741 (HOCPY) キヤノン 26.20 -0.38 4165 3

5

6503 (MIELY) 三菱電機 76.90 2.61 6113 4

4

6981 (MRAAY) 日東電工 19.29 0.09 3067 1

0

7751 (CAJPY) 任天堂 11.50 -0.44 7313 3

9

6273 (SMCAY) SMC 20.36 -0.39 64737 -3

3

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.58 0.01 364

3

6146 (DSCSY) ディスコ 42.30 2.60 67249 159

9

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.88 -0.38 1889 -5.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 34.22 -0.50 5440 2

9

6702 (FJTSY) 富士通 20.53 -0.24 3264

5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.65 17.05 20453 -4

7

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.45 -0.07 3323 -

4

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.69 -1.05 2336 20

2

8002 (MARUY) 三井物産 715.75 -31.40 5689 2

7

6723 (RNECY) ルネサス 11.97 0.56 3806 2

1

6954 (FANUY) 京セラ 18.71 0.03 2975 3

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 21.05 -0.13 1673

4

8801 (MTSFY) 三菱地所 25.86 0.47 4111

1

6301 (KMTUY) 小松製作所 38.87 -0.92 6180 1

6

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.05 0.08 3195 -

1

6594 (NJDCY) 日本電産 5.00 1.09 3180 55

0

6857 (ATEYY) シスメックス 8.60 -0.06 1367 -

6

4543 (TRUMY) テルモ 14.70 -0.14 2337

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.46 -0.15 1504 -

5

（時価総額上位50位、1ドル158.98円換

算）《AN》