*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2グローバルインフォメーション、シキノハイテック、テクノアルファなど

銘柄名<コード>21日終値⇒前日比

石油資源開発＜1662＞ 1883 -138

原油市況の下落を売り材料視。

日本製鋼所＜5631＞ 7742 -352

半導体関連への資金シフトで戻り売り。

KLab＜3656＞ 335 +20

ゲーム関連株が全般反落となり。

任天堂＜7974＞ 7274 -226

リバウンド一巡で戻り売りが優勢に。

バンナムHD＜7832＞ 3748 -112

ゲーム関連株は20日に全般強い動きだったが。

メルカリ＜4385＞ 4078 -140

高値圏で利食い売りが優勢となる展開か。

楽天グループ＜4755＞ 752.2 -31.8

楽天銀行の株安をマイナス視も。

SBI新生銀行＜8303＞ 1500 -60

楽天銀行の株安につれ安の面も。

グローバルインフォメーション＜4171＞ 1544 +300

ユーザーベースが完全子会社化へTOB。

INEST＜7111＞ 506 +80

今期大幅増益見通しがインパクトに。

フライトソリューションズ＜3753＞ 216 +50

今期の営業黒字転換見通しを好感。

テクノアルファ＜3089＞ 1289 +143

20日から急速なリバウンドの動きとなる。

ウィルソンLW＜9610＞ 128 +7

底値到達感からのリバウンド狙いか。

シキノハイテック＜6614＞ 1070 +150

半導体株高の流れが波及。

AIストーム＜3719＞ 224 +22

底打ち感からのリバウンドを意識する動き。

シリコンスタジオ＜3907＞ 1113 +150

フィジカルAI事業への期待感が続く。

ReYuu＜9425＞ 212 -32

第三者割り当てによるCBや新株予約権の発行を発表。

夢みつけ隊＜2673＞ 103 -13

前期業績の下振れ着地などをマイナス視。

サンバイオ＜4592＞ 1518 +89

アクーゴ脳内移植用注が薬価基準収載。

エータイ＜369A＞ 2289 +139

株主優待制度を導入。

コージンバイオ<177A> 1295 -188

20日大幅高の反動安。

モイ<5031> 437 +80

引き続きSBI<8473>との資本業務提携が手掛かり。

モビルス<4370> 332 -2

20日急反発の反動安。

AeroEdge<7409> 4195 +425

航空機体用部品の加工を行うオノプラント社を子会社化。

サスメド<4263> 662 -106

20日大幅安の売り地合いが継続。

ウェルネスC<366A> 1118 +6

自社株買いを可能とするため定款変更。上値は重い。

リファインバスG<7375> 1773 -104

25日線を維持できず先高期待萎む。

ラクオリア創薬<4579> 602 +46

米Velovia Pharma，LLCからオプション権行使に伴う一時金受領。《CS》