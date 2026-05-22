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前日に動いた銘柄 part2グローバルインフォメーション、シキノハイテック、テクノアルファなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2グローバルインフォメーション、シキノハイテック、テクノアルファなど
銘柄名<コード>21日終値⇒前日比
石油資源開発＜1662＞ 1883 -138
原油市況の下落を売り材料視。
日本製鋼所＜5631＞ 7742 -352
半導体関連への資金シフトで戻り売り。
KLab＜3656＞ 335 +20
ゲーム関連株が全般反落となり。
任天堂＜7974＞ 7274 -226
リバウンド一巡で戻り売りが優勢に。
バンナムHD＜7832＞ 3748 -112
ゲーム関連株は20日に全般強い動きだったが。
メルカリ＜4385＞ 4078 -140
高値圏で利食い売りが優勢となる展開か。
楽天グループ＜4755＞ 752.2 -31.8
楽天銀行の株安をマイナス視も。
SBI新生銀行＜8303＞ 1500 -60
楽天銀行の株安につれ安の面も。
グローバルインフォメーション＜4171＞ 1544 +300
ユーザーベースが完全子会社化へTOB。
INEST＜7111＞ 506 +80
今期大幅増益見通しがインパクトに。
フライトソリューションズ＜3753＞ 216 +50
今期の営業黒字転換見通しを好感。
テクノアルファ＜3089＞ 1289 +143
20日から急速なリバウンドの動きとなる。
ウィルソンLW＜9610＞ 128 +7
底値到達感からのリバウンド狙いか。
シキノハイテック＜6614＞ 1070 +150
半導体株高の流れが波及。
AIストーム＜3719＞ 224 +22
底打ち感からのリバウンドを意識する動き。
シリコンスタジオ＜3907＞ 1113 +150
フィジカルAI事業への期待感が続く。
ReYuu＜9425＞ 212 -32
第三者割り当てによるCBや新株予約権の発行を発表。
夢みつけ隊＜2673＞ 103 -13
前期業績の下振れ着地などをマイナス視。
サンバイオ＜4592＞ 1518 +89
アクーゴ脳内移植用注が薬価基準収載。
エータイ＜369A＞ 2289 +139
株主優待制度を導入。
コージンバイオ<177A> 1295 -188
20日大幅高の反動安。
モイ<5031> 437 +80
引き続きSBI<8473>との資本業務提携が手掛かり。
モビルス<4370> 332 -2
20日急反発の反動安。
AeroEdge<7409> 4195 +425
航空機体用部品の加工を行うオノプラント社を子会社化。
サスメド<4263> 662 -106
20日大幅安の売り地合いが継続。
ウェルネスC<366A> 1118 +6
自社株買いを可能とするため定款変更。上値は重い。
リファインバスG<7375> 1773 -104
25日線を維持できず先高期待萎む。
ラクオリア創薬<4579> 602 +46
米Velovia Pharma，LLCからオプション権行使に伴う一時金受領。《CS》
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