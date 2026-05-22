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前日に動いた銘柄 part1ソフトバンクグループ、TENTIAL、FIGなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ソフトバンクグループ、TENTIAL、FIGなど
銘柄名<コード>21日終値⇒前日比
大同信号＜6743＞ 812 +47
26年3月期営業利益89.8％増。従来予想の56.2％増を上回る。
東京機＜6335＞ 597 +25
発行済株式数の2.47％上限の自社株買い発表。
ユビキタスAI＜3858＞ 344 -13
営業損益が前期2.01億円の赤字・今期2.00億円の赤字予想。
技研ホールディングス＜1443＞ 248 -17
26年3月期営業利益12.5％増。第3四半期累計の33.7％増から増益率が縮小。
インテM＜7072＞ 987 +150
世界最大級の広告インテリジェンス「Browsi」とデータ連携開始。
TENTIAL＜325A＞ 3710 +310
発行済株式数の2.7％上限の自社株買い発表。
FIG＜4392＞ 1981 +400
ほぼ仕手化。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 6039 +1000
オープンAIが上場申請準備と伝わる。
アステリア＜3853＞ 2144 +351
スペースXの上場接近を引き続き材料視で。
メイコー＜6787＞ 40050 +4650
地合い改善で値幅取りの動きも強まり。
ソシオネクスト＜6526＞ 2637 +420.5
米エヌビディアの好決算も半導体関連株の支援に。
イビデン＜4062＞ 17875 +2235
UBS証券では買い推奨で目標株価も引き上げ。
キオクシアHD＜285A＞ 55340 +4050
米サンディスク上昇など追い風に。
武蔵精密工業＜7220＞ 5180 +340
21日はAI関連株に買いが向かう流れで。
日本マイクロニクス＜6871＞ 15040 +1220
半導体関連株高の流れが強まり。
ニッコンHD＜9072＞ 6335 +563
非公開化に向け検討と伝わる。
デクセリアルズ＜4980＞ 4085 +334
半導体関連の一角として上昇。
村田製作所＜6981＞ 6727 +563
半導体株高でデータセンター関連としてつれ高。
三菱瓦斯化学＜4182＞ 4974 +361
半導体材料関連株の一角で強い動き目立ち。
関東電化工業＜4047＞ 2870 +204
好業績を評価の動きが続く。
ルネサスエレクトロニクス<6723> 3785 +285
半導体関連株高で買いが向かう。
富士電機<6504> 15330 +1265
みずほ証券では目標株価を引き上げ。
ローツェ<6323> 3752 +265
半導体製造装置株も総じて強い動き。
東京応化工業<4186> 10570 +626
半導体株高で追随買い。
ダブル・スコープ<6619> 324 +25
地合い改善もあって買い戻しが優勢か。
レーザーテック<6920> 38060 +2410
SOX指数は4.5％の上昇に。
KOKUSAI ELECTRIC<6525> 7005 +753
20日は需給懸念で売りが優勢にもなったが。
ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324> 6550 +630
フィジカルAI関連にも物色が向かう。
安川電機<6506> 6698 +622
半導体関連同様にFA関連にも買いが優勢。
レゾナック<4004> 17310 +1400
SBI証券では目標株価を引き上げ。
楽天銀行<5838> 5480 -1000
再編の詳細が公表されて割高感意識も。
SOMPO<8630> 5568 -670
自社株買いの水準に失望感先行か。
アーレスティ<5852> 667 -44
大幅減益・減配見通しを引き続き嫌気。《CS》
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