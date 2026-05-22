INEST傘下Renxa、ピアズグループと協業、オンライン接客で店舗提案をDX化

■専門スタッフが遠隔で即時対応、提案品質の標準化と機会損失の解消を目指す

INEST<7111>(東証スタンダード)は5月21日、中核企業のRenxaがピアズ<7066>(東証グロース)および子会社ベルフェイスシステムと、店舗特化型オンライン接客システム「ONLINX+」を活用した協業を開始すると発表した。不動産・モバイル店舗におけるライフスタイルサービス提案をDX化し、提案品質の標準化と成約率の向上を目指す。

Renxaは従来、提携不動産ショップの来店者に対し、光回線、電気、ガス、ウォーターサーバーなど新生活に必要なライフラインを電話で提案してきた。一方、情報連携のタイミングに依存するため、顧客の検討意欲が高い時点での提案が難しい課題があった。モバイルショップなどの実店舗でも、人員体制やスキル差による待ち時間、提案品質のばらつきが顕在化していた。

同協業では、ピアズグループのオンライン接客ノウハウと「ONLINX+」を活用し、専門スタッフが遠隔で即時対応する体制を構築する。繁忙時間帯の待ち時間削減、電気・ガス・通信回線など専門商材のクロージング、外国語対応が困難な来店客へのリアルタイム通訳にも取り組む。不動産・モバイル領域を起点に、遠隔代行やBPO支援、事業共創へ展開を広げる方針だ。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

