abc、ボンドを簡易株式交換で完全子会社化、アミューズメントポーカー事業へ参入

■店舗運営を起点にコミュニティ型エンターテインメント事業を強化

abc<8783>(スタンダード市場)は5月21日、同社を株式交換完全親会社、株式会社ボンドを株式交換完全子会社とする簡易株式交換契約を締結したと発表した。効力発生日は2026年6月12日の予定で、同社は株主総会の承認を経ずに実施する。

ボンド社はアミューズメントポーカー事業の企画・運営を手がけ、ポーカープレイヤーのコミュニティ形成やイベント運営で実績を持つ。abcは同社を完全子会社化し、エンターテインメント領域の事業ポートフォリオを拡充する。店舗収益を基盤に、大型ポーカー大会運営や独自トークンを組み合わせた複層的な収益モデルを想定する。

株式交換比率はボンド社普通株式1株に対し、abc普通株式35,710株を割り当てる。交付株式数は714,200株で、全株を新たに発行する予定。ボンド社の業績は2026年8月期第3四半期から連結業績に取り込む予定で、業績への影響は現在精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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