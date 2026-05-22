ジグザグ、広告・SNS向け翻訳サービス「WorldShoppingプロ翻訳」を開始

■Meta広告・Google広告、SNS投稿、海外向けLPコピーなどをプロ翻訳者が支援

ジグザグ<340A>(東証グロース)は5月21日、導入企業向けにクリエイティブ向け翻訳サービス「WorldShoppingプロ翻訳」の提供を2026年5月から開始したと発表した。同サービスは、同社が展開する越境EC支援サービス「WorldShopping BIZ」の一環として提供する。

同サービスは、広告・SNS・LPなどマーケティング用テキストをプロ翻訳者が翻訳し、海外向け発信を支援するもの。Meta広告・Google広告、SNS投稿、海外向けLPコピー、キャンペーンバナーなどに対応し、機械翻訳では伝えにくい短い文言や購買行動につながる表現づくりを支える。

対応言語は英語、中国語(繁体字・簡体字)、韓国語で、その他言語は要相談。価格は1文字14円(税別)から、納期は専用フォームでの申し込みから5営業日前後。同社は訪日外国人旅行者の「旅マエ・旅ナカ・旅アト」をつなぐ導線支援を進め、地方事業者や中小店舗が海外顧客と継続的につながる仕組みの提供を目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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