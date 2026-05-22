くろがね工作所、投資有価証券売却益7500万円を特別利益に計上へ

■2026年11月期業績予想は現在精査中

くろがね工作所<7997>(東証スタンダード)は5月21日、同社が保有する上場有価証券3銘柄を売却し、投資有価証券売却益7500万円を計上すると発表した。

同社は5月12日付で「投資有価証券売却益(特別利益)の計上見込みに関するお知らせ」を公表しており、今回、予定していた有価証券の売却を実施した。売却年月日は2026年5月21日で、売却益は7500万円となった。

同売却益は、2026年11月期第2四半期(中間期)連結会計期間に特別利益として計上する。2026年11月期の連結業績予想には現状織り込んでいないが、同社は他の要素も含めて精査中としており、修正が必要な場合は速やかに開示する方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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