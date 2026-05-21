*18:56JST 電算システムホールディングス---神山まるごと高専とリソースサポーター連携を開始

電算システムホールディングス＜4072＞は20日、グループ会社である電算システムが神山まるごと高等専門学校（以下、神山まるごと高専）とリソースサポーター連携を開始したことを発表した。この連携により、先進的な Google Workspace for EducationとAIを活用できる環境が提供できる。

神山まるごと高専は徳島県神山町に2023年4月に開校した5年制の私立高等専門学校であり、「テクノロジー×デザインで人間の未来を変える学校」をミッションとしている。

電算システムは、Google for Educationの販売代理店として、教育現場におけるデジタルトランスフォーメーション（教育DX）の推進を支援している。

この連携を通じ、電算システムは神山まるごと高専に対してGoogle Workspace for Education Plusと教育機関向けに設計された生成AI機能のサブスクリプションライセンスであるGoogle AI Pro for Educationライセンスを提供し、Geminiをはじめとした生成AI技術もフル活用して、同校の教育DXが加速するよう支援する。

電算システムは、神山まるごと高専の取り組みに参画することで得られた知見を蓄積することで、これまで以上に教育DXを加速化させるとともに、教育現場におけるAI活用のリーディングカンパニーを目指す。《NH》