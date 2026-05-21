*17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米景況感悪化ならドル買い一服

*15:41JST ドル・円は伸び悩みか、米景況感悪化ならドル買い一服

[今日の海外市場]



21日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米国の今後の引

き締め的な政策に思惑が広がり、ドル買いに振れやすい地合いが続く見通し。た

だ、今晩のフィラデルフィア連銀製造業景気指数が悪化ならドル買いは一服しそう

だ。



トランプ大統領は前日、イランとの和平協議について最終段階にあるとの認識を

示し、原油相場は急落。その後公表された米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨

で、インフレ圧力が続けば利上げ検討の可能性が示され、ドル買い地合いを強め

た。ユーロ・ドルは1.1610ドル付近に失速し、ドル・円は158円後半で底堅く推移し

た。本日アジア市場はその流れを受け継ぎドル・円は158円後半で小高いものの、上

値の重さも目立った。



この後の海外市場は米金融政策を消化する展開。連邦準備制度理事会（FRB）は目

先のFOMCで利上げに踏み切るとの思惑から、タカ派的な金融政策をにらんだドル買

いが先行しそうだ。ただ、原油相場の失速により、ドルに売りが強まる場面があろ

う。また、今晩発表のフィラデルフィア連銀製造業景気指数が前回を下回ればイン

フレ下の景況感悪化が意識され、ドル買いを抑制しそうだ。一方、防衛ラインとみ

られる160円台での為替介入が想定され、一段のドル買い・円売りは縮小しよう。

【今日の欧米市場の予定】

・17：00 ユーロ圏・5月製造業PMI（予想：51.8）

・17：00 ユーロ圏・5月サービス業PMI（予想：47.7）

・17：00 ユーロ圏・5月総合PMI（予想：48.8）

・17：30 英・5月製造業PMI（予想：53.0）

・17：30 英・5月サービス業PMI（予想：51.7）

・21：30 米・前週分新規失業保険申請件数（前回：21.1万件）

・21：30 米・5月フィラデルフィア連銀景況調査（予想：18.3）

・21：30 米・4月住宅着工件数（予想：140.5万件）

・21：30 米・4月建設許可件数（予想：137.5万件）

・22：45 米・5月製造業PMI（予想：53.5）

・22：45 米・5月サービス業PMI（予想：51.0）《CS》