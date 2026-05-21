*17:05JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に6日ぶり反発、ソフトバンクGや東エレクが2銘柄で約1076円分押上

21日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり140銘柄、値下がり85銘柄、変わらず0銘柄となった。

前日20日の米国株式市場は反発。原油高やインフレ懸念が重しとなったが、半導体エヌビディア決算を期待した買いがハイテクを支えた。その後、「対イラン協議が最終段階」とのトランプ大統領の発言を受け、戦争終結期待が広がり、原油価格が下落、長期金利も大幅低下したためダウも買いに転じ、終盤にかけ上げ幅を拡大した。米株式市場の動向を横目に、21日の日経平均は反発して取引を開始した。前日の米株高や原油価格下落・長期金利低下を背景に半導体関連株を中心に買いが先行、その後も上げ幅を大きく広げて、終日高値圏での推移となった。エヌビディア決算が波乱なく通過するなか、米オープンAIが早ければ22日にも米国での新規株式公開（IPO）を申請する準備を始めたと報じられたことでソフトバンクG＜9984＞が急騰、1銘柄で800円超指数を押し上げた。そのほか、トランプ米大統領がイランとの戦闘終結に向けた交渉について「最終段階に入っている」と述べたことも投資家心理の改善につながった。

大引けの日経平均は前営業日比1879.73円高の61684.14円となった。東証プライム市場の売買高は25億490万株、売買代金は10兆5928億円だった。業種別では、情報・通信業、電気機器、ガラス・土石製品などが上昇した一方で、鉱業、保険業、海運業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は64.6％、対して値下がり銘柄は32.1％となっている。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約804円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、アドバンテスト＜6857＞、イビデン＜4062＞、TDK＜6762＞、キオクシアHD＜285A＞、ファナック＜6954＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約115円押し下げた。同2位はKDDI＜9433＞となり、コナミG＜9766＞、SOMPO＜8630＞、バンナムHD＜7832＞、三井物＜8031＞、リクルートHD＜6098＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 61684.14(+1879.73)

値上がり銘柄数 140(寄与度+2227.78)

値下がり銘柄数 85(寄与度-348.05)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 6039 1000 804.53

＜8035＞ 東エレク 48800 2700 271.53

＜6857＞ アドバンテ 26745 1120 270.32

＜4062＞ イビデン 17875 2235 149.84

＜6762＞ TDK 3141 198 99.56

＜285A＞ キオクシアHD 55340 4050 95.04

＜6954＞ ファナック 7667 345 57.83

＜6981＞ 村田製作所 6727 563 45.30

＜5803＞ フジクラ 4501 206 41.43

＜6920＞ レーザーテック 38060 2410 32.32

＜6146＞ ディスコ 65650 4310 28.90

＜6506＞ 安川電機 6698 622 20.85

＜6526＞ ソシオネクスト 2637 420.5 14.10

<6861> キーエンス 76960 4050 13.58

<6988> 日東電工 3057 69.5 11.65

<6503> 三菱電機 6069 322 10.79

<4578> 大塚HD 11690 285 9.55

<6723> ルネサスエレクトロニ 3785 285 9.55

<6976> 太陽誘電 8145 284 9.52

<6504> 富士電機 15330 1265 8.48

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 73300 -1440 -115.85

＜9433＞ KDDI 2718 -62 -24.94

＜9766＞ コナミG 19495 -725 -24.30

＜8630＞ SOMPO 5568 -670 -13.48

＜7832＞ バンナムHD 3748 -112 -11.26

＜8031＞ 三井物産 5662 -142 -9.52

＜6098＞ リクルートHD 9564 -89 -8.95

<6758> ソニーG 3554 -52 -8.72

<7974> 任天堂 7274 -226 -7.58

<4519> 中外製薬 7836 -63 -6.34

<8766> 東京海上HD 7697 -120 -6.03

<4507> 塩野義製薬 2981 -54 -5.43

<5801> 古河電気工業 49280 -1580 -5.30

<1721> コムシスHD 5218 -152 -5.10

<3382> 7＆iHD 1894.5 -49 -4.93

<2801> キッコーマン 1408.5 -29 -4.86

<4385> メルカリ 4078 -140 -4.69

<2914> JT 6233 -113 -3.79

<7453> 良品計画 3453 -51 -3.42

<7733> オリンパス 1848 -24.5 -3.29《CS》