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日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に6日ぶり反発、ソフトバンクGや東エレクが2銘柄で約1076円分押上

2026年5月21日 17:05

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記事提供元：フィスコ

*17:05JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に6日ぶり反発、ソフトバンクGや東エレクが2銘柄で約1076円分押上
21日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり140銘柄、値下がり85銘柄、変わらず0銘柄となった。

前日20日の米国株式市場は反発。原油高やインフレ懸念が重しとなったが、半導体エヌビディア決算を期待した買いがハイテクを支えた。その後、「対イラン協議が最終段階」とのトランプ大統領の発言を受け、戦争終結期待が広がり、原油価格が下落、長期金利も大幅低下したためダウも買いに転じ、終盤にかけ上げ幅を拡大した。米株式市場の動向を横目に、21日の日経平均は反発して取引を開始した。前日の米株高や原油価格下落・長期金利低下を背景に半導体関連株を中心に買いが先行、その後も上げ幅を大きく広げて、終日高値圏での推移となった。エヌビディア決算が波乱なく通過するなか、米オープンAIが早ければ22日にも米国での新規株式公開（IPO）を申請する準備を始めたと報じられたことでソフトバンクG＜9984＞が急騰、1銘柄で800円超指数を押し上げた。そのほか、トランプ米大統領がイランとの戦闘終結に向けた交渉について「最終段階に入っている」と述べたことも投資家心理の改善につながった。

大引けの日経平均は前営業日比1879.73円高の61684.14円となった。東証プライム市場の売買高は25億490万株、売買代金は10兆5928億円だった。業種別では、情報・通信業、電気機器、ガラス・土石製品などが上昇した一方で、鉱業、保険業、海運業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は64.6％、対して値下がり銘柄は32.1％となっている。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約804円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、アドバンテスト＜6857＞、イビデン＜4062＞、TDK＜6762＞、キオクシアHD＜285A＞、ファナック＜6954＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約115円押し下げた。同2位はKDDI＜9433＞となり、コナミG＜9766＞、SOMPO＜8630＞、バンナムHD＜7832＞、三井物＜8031＞、リクルートHD＜6098＞などがつづいた。


*15:30現在

日経平均株価 　61684.14(+1879.73)

値上がり銘柄数 140(寄与度+2227.78)
値下がり銘柄数 85(寄与度-348.05)
変わらず銘柄数 0


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 6039　 1000　804.53
＜8035＞　東エレク　　　　　　 48800　 2700　271.53
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 26745　 1120　270.32
＜4062＞　イビデン　　　　　　 17875　 2235　149.84
＜6762＞　TDK　　　　　　　　3141　 198　 99.56
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 55340　 4050　 95.04
＜6954＞　ファナック　　　　　　7667　 345　 57.83
＜6981＞　村田製作所　　　　　　6727　 563　 45.30
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　4501　 206　 41.43
＜6920＞　レーザーテック　　　 38060　 2410　 32.32
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 65650　 4310　 28.90
＜6506＞　安川電機　　　　　　　6698　 622　 20.85
＜6526＞　ソシオネクスト　　　　2637　 420.5　 14.10
<6861>　キーエンス　　　　　 76960　 4050　 13.58
<6988>　日東電工　　　　　　　3057　 69.5　 11.65
<6503>　三菱電機　　　　　　　6069　 322　 10.79
<4578>　大塚HD　　　　　　　 11690　 285　 9.55
<6723>　ルネサスエレクトロニ　3785　 285　 9.55
<6976>　太陽誘電　　　　　　　8145　 284　 9.52
<6504>　富士電機　　　　　　 15330　 1265　 8.48

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 73300　 -1440 -115.85
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2718　 -62　-24.94
＜9766＞　コナミG　　　　　　　19495　 -725　-24.30
＜8630＞　SOMPO　　　　　　5568　 -670　-13.48
＜7832＞　バンナムHD　　　　　 3748　 -112　-11.26
＜8031＞　三井物産　　　　　　　5662　 -142　 -9.52
＜6098＞　リクルートHD　　　　 9564　 -89　 -8.95
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3554　 -52　 -8.72
<7974>　任天堂　　　　　　　　7274　 -226　 -7.58
<4519>　中外製薬　　　　　　　7836　 -63　 -6.34
<8766>　東京海上HD　　　　　 7697　 -120　 -6.03
<4507>　塩野義製薬　　　　　　2981　 -54　 -5.43
<5801>　古河電気工業　　　　 49280　 -1580　 -5.30
<1721>　コムシスHD　　　　 　 5218　 -152　 -5.10
<3382>　7＆iHD　　　　　　 1894.5　 -49　 -4.93
<2801>　キッコーマン　　　　1408.5　 -29　 -4.86
<4385>　メルカリ　　　　　　　4078　 -140　 -4.69
<2914>　JT　　　　　　　　　 6233　 -113　 -3.79
<7453>　良品計画　　　　　　　3453　 -51　 -3.42
<7733>　オリンパス　　　　　　1848　 -24.5　 -3.29《CS》

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